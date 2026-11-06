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Почему крысы помогают друг другу 0 46

В мире животных
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему крысы помогают друг другу

Крысы, попадая в трудную ситуацию, стремятся помочь своим товарищам, даже если это означает отложить на потом вкусный обед.

 

Существует известная пословица о крысах, бегущих с тонущего корабля, которая обычно используется для описания людей, предающих других в трудные времена ради собственной выгоды. Однако на самом деле крысы проявляют гораздо больше благородства, чем принято считать. Они могут броситься на помощь своему товарищу, оказавшемуся в беде, забыв о вкусной пище.

Такое поведение свидетельствует о высокой степени эмпатии, то есть способности понимать и сопереживать чувствам других. У человека эта способность явно присутствует, вероятно, она есть и у человекообразных обезьян, но как обстоит дело с другими животными?

В 2011 году Пегги Мейсон из Чикагского университета и её коллеги опубликовали статью в журнале Science, в которой обсуждали способность крыс к сопереживанию. Результаты вызвали определённые сомнения в научном сообществе, поскольку интерпретировать реакции животных и их мотивы бывает довольно сложно. Например, как можно точно судить о "альтруизме" или "бескорыстии" животных?

Тем не менее, год назад появилась новая работа той же группы из Чикагского университета, в которой исследователи утверждали, что эмпатия у крыс зависит не столько от генетического родства, сколько от социального опыта. Проще говоря, грызуны помогали тем, кого они знали, своим знакомым. Однако и в этом случае можно предположить, что животные просто искали компанию и социальный контакт, а сопереживание не играло роли.

Зоологи из Университета Кансэй Гакуин разработали метод проверки крыс на альтруизм. Животных помещали в "двухкомнатную" камеру, где в одной из "комнат" находился бассейн с водой и специальная дощечка, за которую крыса могла зацепиться, барахтаясь в воде. Полностью выбраться из бассейна можно было только с помощью второй крысы, которая открывала специальную дверцу, позволяющую выйти на сушу.

Результаты исследований Нобуя Сато и его коллег описаны в статье в журнале Animal Cognition. Во-первых, крысы открывали дверцу только тогда, когда их сосед находился в воде. Если бассейн был сухим, попыток помочь не наблюдалось, что указывает на то, что дело не в желании пообщаться, а в реакции на чужой стресс. Более того, крысы, которые сами побывали в бассейне, с большей готовностью помогали другим, что свидетельствует о том, что они лучше понимали положение тех, кто находился в воде.

Но выдерживает ли крысиный альтруизм проверку личной выгодой? Например, будут ли крысы помогать товарищу, если им одновременно предложат что-то вкусное? Такой эксперимент был проведён: животные сталкивались с выбором — открыть дверцу своему барахтающемуся в воде соседу или открыть другую дверцу, за которой находился кусочек шоколада. Крысы проявили достойное поведение: в 50-80% случаев они сначала помогали утопающему, а затем направлялись к угощению. Шоколад оставался при них, но они не знали, исчезнет ли он, если они не возьмут его сразу. Это говорит о том, что стремление помочь товарищу было столь же сильным, как и пищевой импульс.

В целом полученные результаты подтверждают, что способность понимать чужие чувства существует у животных, даже если они не являются высокоразвитыми. Однако, возможно, споры вокруг этого вопроса связаны с тем, что мы переоцениваем сложность эмоционального взаимопонимания. Не исключено, что для него не нужны сложные механизмы социального взаимодействия, и оно может быть доступно даже для видов с простой социальной структурой. Это позволяет предположить, что такая особенность не является исключительно культурным приобретением, и что у человеческой эмпатии есть "звериный" фундамент, прошедший долгую эволюционную историю.

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