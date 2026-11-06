При наблюдении за муравьями можно заметить, как два муравья, стоя друг перед другом, соединяются ртами, что напоминает поцелуй.

Однако здесь нет ничего романтичного — на самом деле насекомые просто обмениваются пищей: муравей-рабочий отрыгивает еду и передаёт её муравью-няньке, который затем кормит личинок тем же способом. Это поведение называется трофаллаксис и характерно для многих общественных насекомых, таких как осы, пчёлы и термиты. В трофаллаксис вовлечены все члены колонии, и процесс не всегда заканчивается кормлением личинок — взрослые особи также могут кормить друг друга. (Иногда кормление происходит не рот в рот, а через анальное отверстие.) Считается, что смысл этого процесса не только в обмене пищей — вместе с ней передаются запахи, играющие важную роль в жизни насекомых и помогающие членам колонии узнавать друг друга. Таким образом, 'поцелуи' также способствуют укреплению социальных связей внутри сообщества.

Но еда и запахи — это ещё не всё. Лоран Келлер (Laurent Keller) и его коллеги из Лозаннского университета, Кембриджа, Университета Хайфы и других научных центров исследовали состав жидкости, обмениваемой древесными муравьями Camponotus floridanus во время трофаллаксиса. Выяснилось, что C. floridanus передают друг другу сложный химический коктейль, содержащий иммунные белки, ростовые белковые факторы, пищеварительные ферменты и специальный ювенильный гормон, необходимый молодняку для правильного развития, управления поведением и половой системой (не говоря уже о веществах, помогающих, как уже упоминалось, узнавать членов колонии).

Ювенильный гормон особенно заинтересовал исследователей: ранее считалось, что он находится в крови насекомых и принадлежит только той особи, в которой синтезируется, но теперь выяснилось, что его можно передавать при трофаллаксисе. Можно предположить, что, 'целуя' своих личинок, взрослые муравьи тем самым регулируют темп и характер их созревания. Для проверки этой гипотезы нескольким группам C. floridanus, состоящим из 25–30 взрослых насекомых, давали на воспитание от 5 до 10 личинок. Взрослых кормили пищей, в которую либо добавляли ювенильный гормон, либо нет. Личинки в группах, получавших 'гормональную' пищу, вырастали более крупными и в итоге превращались в солдат — касту рабочих, члены которой отличаются большими размерами тела и челюстей. Гормон, поступая с пищей к муравьям-нянькам, переходил к молодняку, стимулируя их рост.

В статье в eLife авторы сообщают, что аналогичный биохимический коктейль, компоненты которого влияют на рост и развитие членов колонии, был найден ещё у двух видов муравьёв и у медоносных пчёл. В описанном эксперименте у нянек не было выбора, кроме как кормить личинок пищей с гормоном (его добавляли экспериментаторы), но можно предположить, что в естественных условиях взрослые особи способны планировать будущее колонии, регулируя с помощью гормонов и других биоактивных веществ в слюне кастовый состав семьи, стимулируя иммунитет подрастающих особей (если колония страдает от какой-либо инфекции) и так далее. Иными словами, 'поцелуйный ритуал' для общественных насекомых — это не просто обмен пищей и запахами, но и важный элемент управления и социальной инженерии.