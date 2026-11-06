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Причины агрессии у кошек и способы ее устранения 0 47

В мире животных
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины агрессии у кошек и способы ее устранения

Если ваша кошка часто проявляет агрессию по отношению к другим животным и людям, стоит разобраться в причинах такого поведения.

 

Знание причин агрессии поможет предотвратить ее проявления и свести их к минимуму.

Почему кошка проявляет агрессию?

Существует несколько причин агрессивного поведения у кошек:

• Дележ территории с другими животными;

• Стресс;

• Игровая ситуация, вышедшая из-под контроля.

Наиболее распространенной причиной агрессии у кошек являются игры, особенно в молодом возрасте.

Котенок может не осознавать, что его укусы и царапины причиняют боль людям или другим животным, особенно если его за это не ругают. Часто взрослые списывают такую агрессию на возраст, полагая, что она пройдет со временем.

Однако кошка может привыкнуть к агрессивному поведению во время игры, и даже во взрослом возрасте продолжать его проявлять. При этом укусы взрослой кошки могут быть значительно болезненнее и иногда приводить к неприятным последствиям для человека.

Еще одной причиной агрессии является стресс. Например, если кошку выпустить на улицу, где она никогда не была, или отвезти в ветеринарную клинику, это может вызвать у нее сильный стресс.

Переезд или любые изменения в привычной жизни также могут стать источником стресса для кошки. Агрессия в таких случаях может быть защитной реакцией на изменения.

Если в доме живет несколько животных, кошка может испытывать агрессию из-за дележа территории.

Как устранить агрессию?

Если агрессия проявляется во время игры, лучше избегать таких игр с животным. Если кошка сама начинает проявлять агрессию, можно попытаться отвлечь ее, например, издав громкий звук.

Если агрессия возникает во время охоты, стоит надеть на кошку ошейник с колокольчиком. Звук колокольчика будет отвлекать ее и помогать подавлять агрессию.

Стерилизация или кастрация, а также применение специализированных лекарств (только по назначению ветеринарного врача) могут помочь в борьбе с агрессией.

Важно начинать работу над агрессией с раннего возраста кошки и стараться избегать стрессовых ситуаций, таких как громкие крики, ругань, хлопки дверями и другие резкие звуки.

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