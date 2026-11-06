Если рассматривать зуб как любое твердое образование во рту, предназначенное для измельчения пищи, то рекордсменами являются брюхоногие моллюски. У них есть специальный орган — радула, которая по своему строению и назначению напоминает терку. У виноградной улитки на радуле насчитывается около 25 000 хитиновых зубчиков, а у некоторых ее родственников — до 75 000.

Если говорить о зубах в узком смысле — костных образованиях определенного строения у позвоночных животных, то больше всего зубов у акул. В пасти акул зубы расположены в несколько рядов, и общее количество может достигать 3000 — столько их у белой акулы.