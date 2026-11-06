Многие животные обладают навыками, которые мы часто приписываем лишь людям. Исследования показывают, что черные вороны имеют высокие когнитивные способности.

Недавние исследования показали, что черные вороны обладают умственными способностями, которые значительно превосходят наши ожидания. Ученые давно знают о высоком уровне интеллекта этих птиц.

Выяснилось, что вороны способны генерировать рекурсивные последовательности, что ранее считалось уникальным навыком человека.

Что умеет ворона?

Рекурсия, то есть умение распознавать и связывать вложенные структуры, считается основой человеческой речи. Исследования показывают, что черные вороны справляются с этой задачей на высоком уровне, превосходя макак и демонстрируя результаты, сопоставимые с маленькими детьми, как отмечает Диана Ляо из Тюбингенского университета, Германия.

Как это выглядит на практике?

Способность понимать рекурсию позволяет воронам осознавать связи в цепочках вложенных логических конструкций и связывать объекты и субъекты. Человеку рекурсия помогает видеть закономерности в сложной информации. Например, простое предложение "кошка съела мышь" можно расширить с помощью рекурсии: "Ваня догадался, что кошка съела мышь", а затем: "Катя знает, что Ваня догадался, что кошка съела мышь".

О чем думает ворона

Как же понять, осознает ли птица рекурсию? Ученые разработали тест, понятный воронам, с карточками, изображающими скобки разной формы. Птицы должны были установить связь между ними и расположить их в определенном порядке, где разные наборы скобок были вложены друг в друга.

Наблюдения показали, что вороны быстро улавливали логические связи и успешно располагали карточки в нужной последовательности. Интересно, что птицы также справлялись с более сложными задачами, включающими большое количество вложенных скобок, которые не были похожи на те, с которыми они тренировались.

Ученые пришли к выводу, что способность ворон понимать рекурсию значительно превосходит способности приматов. Вороны находятся на уровне 3-4-летних детей, что подчеркивает их высокий уровень интеллекта.