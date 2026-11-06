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Ученые создали плейлист для собак, помогающий справиться со страхом перед фейерверками 0 36

В мире животных
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые создали плейлист для собак, помогающий справиться со страхом перед фейерверками

Громкие хлопки фейерверков могут вызывать сильный стресс у собак, приводя к тому, что некоторые из них убегают или теряются.

 

Громкие звуки и яркие вспышки не нравятся нашим пушистым друзьям. Но как можно помочь им не бояться фейерверков?

К счастью, эксперты английской кинологической организации Kennel Club разработали плейлист в Spotify*, который поможет снизить чувствительность собак к фейерверкам. В этот плейлист вошли треки с треском, свистом и хлопками, имитирующими звуки фейерверков.

Представители Kennel Club рекомендуют: «Начните с очень низкой громкости на короткий промежуток времени и постепенно увеличивайте громкость, чтобы не причинять вашей собаке неудобств. Если ваш питомец начинает проявлять признаки беспокойства, немедленно остановитесь и обратитесь за помощью к квалифицированному тренеру или специалисту по поведению».

*Если у вас не работает сервис, вы можете послушать аналогичную подборку на YouTube.

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