Громкие хлопки фейерверков могут вызывать сильный стресс у собак, приводя к тому, что некоторые из них убегают или теряются.

Громкие звуки и яркие вспышки не нравятся нашим пушистым друзьям. Но как можно помочь им не бояться фейерверков?

К счастью, эксперты английской кинологической организации Kennel Club разработали плейлист в Spotify*, который поможет снизить чувствительность собак к фейерверкам. В этот плейлист вошли треки с треском, свистом и хлопками, имитирующими звуки фейерверков.

Представители Kennel Club рекомендуют: «Начните с очень низкой громкости на короткий промежуток времени и постепенно увеличивайте громкость, чтобы не причинять вашей собаке неудобств. Если ваш питомец начинает проявлять признаки беспокойства, немедленно остановитесь и обратитесь за помощью к квалифицированному тренеру или специалисту по поведению».

*Если у вас не работает сервис, вы можете послушать аналогичную подборку на YouTube.