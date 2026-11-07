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Где обитала птица рухх? 0 43

В мире животных
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где обитала птица рухх?

На Мадагаскаре.

 

Знаменитые путешествия Синдбада-морехода с детства пленяли наше воображение. Этот сказочный герой пережил невероятные приключения, и дух захватывало уже от одного его полета на гигантской птице рухх, история о которой кажется совершенно неправдоподобной. Однако, несмотря на свою фантастичность, рассказ имеет под собой некоторые основания. Известно, что большинство сказок о Синдбаде восходят к записям, сделанным капитаном Бузургом ибн Шахрияром.

Этот арабский капитан — реальный человек, живший в X веке, который записывал интересные рассказы о дальних странах от путешественников, купцов и капитанов кораблей. Он стремился отделить правду от вымысла, и в его сочинениях, как правило, описываются не фантастические, а действительно существующие страны, а в качестве рассказчиков выступают знакомые ему современники.

Интересно, что в записях Бузурга ибн Шахрияра упоминаются гигантские птицы, причем основная сюжетная линия рассказа полностью совпадает со сказками Синдбада о птице рухх. Для средневекового человека существование этой птицы было делом само собой разумеющимся. На картах, составленных по описаниям Марко Поло, даже значились острова птицы рухх. Этот путешественник указал точное место обитания легендарной птицы. Повествуя о фауне Мадагаскара, Марко Поло утверждал, что на острове живет гигантский гриф:

«Гриф очень силен и очень велик, схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх, на воздух, а потом бросит его на землю, и слон разобьется; гриф тут клюет его, жрет и упивается им. … О грифе вот еще что нужно сказать, зовут его на островах руком».

Мадагаскар не случайно назван родиной птицы рухх. Здесь действительно обитали огромные птицы, и не во времена динозавров, а еще совсем недавно — они были истреблены около 400 лет назад.

Прообразом птицы рухх оказался гигантский страус эпиорнис, или воромпатра, как называли его жители Мадагаскара. Слонами он, конечно, не питался, да и летать не мог, но остальные признаки, присущие птице рухх (огромный рост и невероятных размеров яйца) имелись. Трехметровые эпиорнисы несли яйца, объем которых достигал 8-9 литров.

Островитяне порой использовали яичную скорлупу как бочонки для воды. Находки этих яиц случаются в торфяных болотах Мадагаскара. Европейская наука о существовании мадагаскарской птицы рухх стала известна в середине XIX века, когда в распоряжении ученых оказались яйца и кости эпиорниса.

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