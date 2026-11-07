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Можно ли включать молоко в рацион собаки? 0 45

В мире животных
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли включать молоко в рацион собаки?

Натуральное молоко полезно для человеческого организма благодаря содержанию белков и натуральных ферментов.

 

Но насколько полезно молоко для животных, в частности для собак? Эксперты помогают разобраться в этом вопросе.

Теоретически молоко не может быть опасным для организма собаки.

Тем не менее, не рекомендуется включать его в рацион четвероногого друга на постоянной основе, так как в состав этого продукта входит лактоза.

Часто бывает, что собака, привыкшая к материнскому молоку, сохраняет любовь к этому продукту на протяжении долгого времени, и при этом это не вредит её здоровью.

В таких случаях ветеринары считают допустимым добавление молока в рацион питомца, но предпочтение стоит отдавать продуктам с низким содержанием жира (до 2,5%). В качестве альтернативы можно разбавить молоко обычной водой.

Что касается обезжиренного молока, его лучше ограничить. Оно может ухудшать усвоение кальция и создавать дополнительную нагрузку на кишечник животного.

Ответ на вопрос о том, можно ли собакам молоко, также зависит от его вида. Например, коровье молоко не рекомендуется давать на постоянной основе, лучше использовать его для прикорма.

Коровье молоко можно разбавить сырым куриным яйцом для повышения питательной ценности. Козье молоко считается более безопасным для пищеварения, так как в его состав входят живой кальций, ненасыщенные жиры и витамин А.

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