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Почему кошка всегда голодная: три причины от экспертов 0 86

В мире животных
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка всегда голодная: три причины от экспертов

Переедание может негативно сказаться на здоровье вашего питомца, поэтому важно не превышать суточную норму корма.

 

Иногда кошки не могут насытиться предложенной пищей.

Перед тем как дать новую порцию корма, стоит разобраться в причинах, вызывающих чувство голода.

Что может быть причиной такого поведения кошки?

Качество корма

Эксперты советуют внимательно подходить к выбору рациона для животного, так как от качества корма зависит здоровье и продолжительность жизни вашего питомца.

Недорогие корма часто содержат некачественные ингредиенты, из-за чего кошке трудно утолить голод.

Скука

Не только люди могут переедать из-за недостатка положительных эмоций и интересных событий. Кошки тоже могут проявлять такое поведение.

Если вы заметили, что ваш питомец выглядит вялым и постоянно ест и спит, стоит изменить его образ жизни. Уделяйте больше времени играм и общению с кошкой.

Заболевания

Повышенный аппетит может быть симптомом различных заболеваний, поэтому важно обратиться к ветеринару. Не стоит заниматься самолечением и ставить диагнозы самостоятельно.

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