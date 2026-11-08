Каждому хозяину хочется угостить своего питомца, но это может быть опасно.

Трудно устоять, когда видишь жалобные глазки своего любимца. Однако такая привычка может негативно сказаться на здоровье вашей собаки.

Эксперты составили список продуктов, которые запрещены для собак.

1. Картофель

Картофель содержит много крахмала и тяжело усваивается организмом собаки. Частое его употребление может привести к ожирению и сахарному диабету из-за высокого содержания углеводов. Особенно это касается беременных и кормящих собак.

2. Хлеб

Найти натуральный хлеб сложно, а добавки в нем могут быть аллергенами для собак. Дрожжи, содержащиеся в хлебе, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать заболевания пищеварительного тракта. Поэтому блинчики и другие изделия из теста давать нельзя.

3. Лук и чеснок

Оба продукта могут вызвать схожие последствия: анемию и диарею. Даже зелёный лук не рекомендуется, несмотря на его меньшую токсичность.

4. Сладкие изделия

Собаки любят сладкое, но даже в небольших количествах давать его нельзя. Сахар может привести к сахарному диабету и разрушению зубной эмали. Кроме того, собаки не имеют фермента, который переваривает шоколад, содержащий теобромин.

5. Колбасы и солёное сало

Копчёности могут раздражать слизистую оболочку желудка собаки. Высокое содержание соли ухудшает работу печени и может вызвать воспаление желчного пузыря.

6. Трубчатые кости

Будьте особенно осторожны! Даже непородистым собакам нельзя давать трубчатые кости, так как они могут расколоться на осколки и повредить пищевод. Это может привести к запорам или даже внутреннему кровотечению.

7. Сливочное масло

Некоторые считают, что в небольших количествах сливочное масло не повредит, а даже поможет усвоению кальция. Однако холестерин, содержащийся в масле, может навредить животному. Частое употребление масла может вызвать расстройства ЖКТ и ожирение.

8. Перловка и пшено

Эта информация будет полезна тем, кто кормит своих собак домашней едой. Не все крупы подходят для собак. Перловка и пшено плохо усваиваются и не перевариваются. Рис и гречка, при отсутствии аллергии, являются более подходящими вариантами.