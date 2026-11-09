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Что может обидеть кошку: 3 вредные привычки владельцев 0 278

В мире животных
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что может обидеть кошку: 3 вредные привычки владельцев

Хотя наука не может точно сказать, умеют ли кошки обижаться, они явно способны демонстрировать свое недовольство.

 

Кошки не будут обижаться на мелочи, так как их память быстро забывает незначительные отрицательные эмоции.

Чтобы кошка действительно затаила обиду, необходимо совершить серьезную ошибку. Вот что не стоит делать со своим питомцем:

1. Бить

Физическое насилие не может быть методом воспитания для любого живого существа. Это проявление жестокости.

В отличие от человека, который может ответить обидчику, кошка вынуждена жить с агрессором под одной крышей, что негативно сказывается на ее здоровье. Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать удары как наказание или для "воспитательных целей".

2. Дергать за хвост

Взрослые понимают, что хвост — важная часть тела кошки, и грубые прикосновения могут причинить ей боль.

Детям же следует объяснить это, иначе они могут невольно причинить страдания своему питомцу, не осознавая этого.

3. Повреждать усы

Некоторые люди не понимают важности усов для кошек. В отличие от людей, которые носят их как украшение, усы для кошек выполняют роль "навигатора" в окружающем мире.

Если вы случайно повредите усы, это может значительно усложнить жизнь вашему питомцу.

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