Разные виды морских окуней рода Sebastes значительно различаются по продолжительности жизни: например, малый окунь Sebastes minor живёт всего 11 лет, в то время как алеутский морской окунь Sebastes aleutianus может дожить до двухсот лет.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли решили выяснить, в чём заключается секрет долгожительства окуней, и провели сравнение геномов восьмидесяти восьми видов рыб, в основном из рода Sebastes.

В статье, опубликованной в журнале Science, описаны генетические особенности видов, которые живут более ста лет. Эти особенности не стали неожиданностью: у долгожителей оказалось больше копий генов, отвечающих за восстановление ДНК при повреждениях, а также больше генов, регулирующих баланс питательных веществ в организме и помогающих адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Кроме того, у них больше генов, подавляющих воспаление, что, как известно, способствует преждевременному старению не только у рыб, но и у человека.





