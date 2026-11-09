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Как избавиться от запаха в кошачьем лотке: неожиданное решение 0 229

В мире животных
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от запаха в кошачьем лотке: неожиданное решение

Неприятный запах из кошачьего лотка может свести с ума любую заботливую хозяйку.

 

В борьбе за свежий воздух используются самые разные методы!

Однако популярные средства из категории «Уничтожитель запахов» не всегда оказываются эффективными.

Тем не менее, вы каждый день пользуетесь средством, которое может помочь вам избавиться от неприятного запаха на длительное время.

Вы могли даже не догадываться о его свойствах, и речь идет об обычной зубной пасте.

Вам нужно просто тщательно протереть лоток пастой, а затем смыть остатки теплой водой.

Не стоит переживать, что запах зубной пасты отпугнет кошку — как показывает практика, животные продолжают использовать свой туалет без проблем.

Кстати, не обязательно использовать дорогую пасту для чувствительной эмали или укрепления десен — подойдет любой, даже самый недорогой вариант.

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