Летучие мыши питаются насекомыми. Хотя существуют виды, которые ловят рыбу, лягушек или даже пьют кровь, большинство из них предпочитают насекомых в качестве основного корма.

Среди насекомых есть много тех, которые наносят вред растениям. Можно предположить, что летучие мыши приносят пользу деревьям, поедая их вредителей. Но как это можно проверить?

Исследователи из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн провели эксперимент: они огородили участок леса сеткой, которая позволяла насекомым проходить, но не могла пропустить летучих мышей. Сетка была установлена не только по периметру, но и сверху, чтобы защитить подлесок с молодыми саженцами. При этом они старались исключить присутствие летучих мышей на огороженном участке. Однако птицы, которые также едят насекомых, могли прилетать. Сетка сворачивалась утром и разворачивалась днём, что позволяло птицам заходить, в то время как летучие мыши, активные в сумерках и ночью, не могли попасть внутрь.

В ходе трёхлетних наблюдений исследователи выяснили, что без летучих мышей количество насекомых на древесных саженцах увеличивалось примерно в три раза, а сами саженцы теряли из-за вредителей в пять раз больше листьев. Однако результаты зависели от вида дерева: молодые дубки теряли в девять раз больше листьев без летучих мышей, тогда как орехи гикори — только в три раза. Эксперимент был завершён до того, как деревья начали погибать, но если бы летучих мышей стало слишком мало, деревья могли бы пострадать настолько, что не смогли бы выжить.

Вероятно, не для всех лесов летучие мыши одинаково полезны: в некоторых местах их больше, в других — меньше, и там основную роль в борьбе с вредителями могут выполнять птицы и другие животные. В разных лесах растут разные виды деревьев, и климат также может сильно различаться. Тем не менее, при разработке мер по защите лесов важно изучить влияние летучих мышей на здоровье конкретного леса: возможно, для защиты от вредителей необходимо в первую очередь позаботиться о благополучии местных летучих мышей.