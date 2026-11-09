Если вы планируете завести собаку, ознакомьтесь с полезными рекомендациями, которые помогут сохранить дом чистым от шерсти и пятен.

Профилактические меры помогут сократить количество уборок, связанных с вашим питомцем.

Храните игрушки собаки в одном месте

Если вас часто нет дома, стоит подумать о том, как разнообразить досуг вашей собаки. В противном случае, она может начать грызть мебель.

Собакам нравятся различные мячики и кости из искусственных материалов. В зоомагазинах можно найти специальные витаминные палочки, которые понравятся вашим питомцам. Эти развлечения помогут занять собаку на целый день.

Все игрушки должны храниться в одном месте, иначе собака будет разбрасывать их по всему дому. Игрушки лучше выдавать постепенно, чтобы поддерживать интерес животного.

Животные должны спать на полу

Диван привлекает домашних животных, и собаки часто стремятся занять это место, так как там им комфортно.

Отучать собаку от этой привычки нужно с раннего возраста. Однако милая внешность питомца может подкупать хозяев.

Если собака будет спать на кровати, это может ухудшить качество сна хозяев. Питомцы могут просыпаться несколько раз за ночь, и некоторые владельцы отмечают, что собаки храпят, мешая полноценному сну.

Собака должна оставаться домашним животным, и стоит помнить, что они могут быть переносчиками паразитов.

Если животное будет спать на кровати, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с паразитами.

Собака должна быть ухоженной

Если животное содержится в чистоте, вам не придется беспокоиться о квартире.

Для поддержания чистоты необходимо регулярно расчесывать собаку и мыть ей лапы. Это поможет избежать распространения шерсти по дому. Для собак с густой шерстью эту процедуру рекомендуется проводить три раза в неделю.

Также стоит следить за когтями. Чтобы защитить пол, необходимо своевременно стричь когти.

Для мелких пород эту процедуру следует проводить каждые две недели. Лучше приучать собаку к стрижке с детства, чтобы она вела себя спокойно.

Необходимые инструменты для ухода можно приобрести в ветеринарной аптеке.

Собаки могут приносить грязь с улицы на лапах после прогулки. Чтобы этого избежать, нужно мыть лапы после возвращения домой. Для этого не всегда нужно вести собаку в ванную.

Иногда достаточно расстелить влажную тряпку перед входом. В зоомагазинах также можно найти влажные салфетки с антисептическим действием, которые идеально подходят для быстрой обработки.

Однако в некоторых случаях без мытья лап не обойтись. Если на улице дождь, обязательно мойте лапы после прогулки.

В этом случае можно использовать специальные шампуни и губки. Чтобы собака не поскользнулась во время мытья, постелите в ванну специальный полиуретановый коврик.