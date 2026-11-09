Если вы планируете завести собаку, ознакомьтесь с полезными рекомендациями, которые помогут сохранить дом чистым от шерсти и пятен.
Профилактические меры помогут сократить количество уборок, связанных с вашим питомцем.
Храните игрушки собаки в одном месте
Если вас часто нет дома, стоит подумать о том, как разнообразить досуг вашей собаки. В противном случае, она может начать грызть мебель.
Собакам нравятся различные мячики и кости из искусственных материалов. В зоомагазинах можно найти специальные витаминные палочки, которые понравятся вашим питомцам. Эти развлечения помогут занять собаку на целый день.
Все игрушки должны храниться в одном месте, иначе собака будет разбрасывать их по всему дому. Игрушки лучше выдавать постепенно, чтобы поддерживать интерес животного.
Животные должны спать на полу
Диван привлекает домашних животных, и собаки часто стремятся занять это место, так как там им комфортно.
Отучать собаку от этой привычки нужно с раннего возраста. Однако милая внешность питомца может подкупать хозяев.
Если собака будет спать на кровати, это может ухудшить качество сна хозяев. Питомцы могут просыпаться несколько раз за ночь, и некоторые владельцы отмечают, что собаки храпят, мешая полноценному сну.
Собака должна оставаться домашним животным, и стоит помнить, что они могут быть переносчиками паразитов.
Если животное будет спать на кровати, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с паразитами.
Собака должна быть ухоженной
Если животное содержится в чистоте, вам не придется беспокоиться о квартире.
Для поддержания чистоты необходимо регулярно расчесывать собаку и мыть ей лапы. Это поможет избежать распространения шерсти по дому. Для собак с густой шерстью эту процедуру рекомендуется проводить три раза в неделю.
Также стоит следить за когтями. Чтобы защитить пол, необходимо своевременно стричь когти.
Для мелких пород эту процедуру следует проводить каждые две недели. Лучше приучать собаку к стрижке с детства, чтобы она вела себя спокойно.
Необходимые инструменты для ухода можно приобрести в ветеринарной аптеке.
Собаки могут приносить грязь с улицы на лапах после прогулки. Чтобы этого избежать, нужно мыть лапы после возвращения домой. Для этого не всегда нужно вести собаку в ванную.
Иногда достаточно расстелить влажную тряпку перед входом. В зоомагазинах также можно найти влажные салфетки с антисептическим действием, которые идеально подходят для быстрой обработки.
Однако в некоторых случаях без мытья лап не обойтись. Если на улице дождь, обязательно мойте лапы после прогулки.
В этом случае можно использовать специальные шампуни и губки. Чтобы собака не поскользнулась во время мытья, постелите в ванну специальный полиуретановый коврик.
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