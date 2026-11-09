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Как сделать наполнитель для кошачьего туалета своими руками 0 881

В мире животных
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать наполнитель для кошачьего туалета своими руками

Приготовить наполнитель для кошачьего лотка можно быстро и просто.

 

Этот вариант будет значительно дешевле, чем покупные гранулы из магазина.

Главный «ингредиент», который вам понадобится, – это обычные газеты, даже если они старые.

Газетные листы нужно измельчить. Это можно сделать вручную или с помощью ножниц, положив кусочки бумаги в подходящую емкость, например, ведро.

Когда тара заполнится, залейте газеты небольшим количеством теплой воды (важно не переборщить с жидкостью).

Также добавьте чайную ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды. Главное, чтобы моющее средство не имело резкого запаха.

После этого отожмите получившуюся массу грязно-серого цвета руками и слейте мыльную воду. Повторите эту процедуру еще раз.

К отжатой бумаге добавьте 1 чайную ложку соды, перемешайте и снова отожмите, приложив усилия.

Если все сделано правильно, газеты должны распадаться на небольшие шарики. Их нужно подсушить, чтобы использовать в качестве наполнителя.

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