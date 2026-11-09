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Какова масса нервов в хоботе слона? 0 38

В мире животных
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какова масса нервов в хоботе слона?

Хобот слона можно сравнить с человеческой рукой: с его помощью слоны достигают высоких веток, поднимают предметы с земли и набирают воду, чтобы полить себя.

 

Для выполнения всех этих сложных действий хобот должен обладать высокой чувствительностью. Неудивительно, что сенсорные нервы в хоботе весят около 1,5 кг. Это установили исследователи из Берлинского университета Гумбольдта, изучая строение головы слонов на примере восьми самок африканского и азиатского слона, которые погибли естественной смертью.

Некоторые нервные волокна в хоботе могут достигать более двух метров в длину, а некоторые сенсорные нервы в три раза толще зрительных. Тройничный ганглий, в котором сосредоточены тела чувствительных нейронов, чьи отростки идут в хобот, является одной из самых крупных структур такого типа среди всех животных. Эта массивная нервная сеть наводит на мысль, что мы еще не знаем всех возможностей, которыми обладает слоновий хобот.

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