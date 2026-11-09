Первое зависит от вас, а второе вы узнаете из следующего материала.

О способах обучения питомца основным командам рассказывают эксперты.

Команда «место»

Когда щенок приляжет отдохнуть или уснет, отнесите его на подстилку, произнося команду. Дайте ему побыть там несколько секунд, а затем угостите лакомством.

Для закрепления результата бросайте «вкусности» на подстилку и сразу говорите: «Место». Как только собака это усвоит, прячьте угощение в подстилке, а затем отдавайте команду. Такая находка поможет щенку быстрее усвоить урок. На завершающем этапе сначала дайте команду, а после ее выполнения вручите лакомство (только из своих рук, подойдя к любимцу).

Многие владельцы «ссылают» любимца на место за провинности. Кинологи настоятельно советуют этого не делать, так как для комфортной жизни животному важно иметь дом, где оно может отдохнуть и чувствовать себя в безопасности.

«Ко мне!»

На прогулке, когда внимание щенка ничто не отвлекает, позовите его к себе, дав команду. Если он подошел, поощрите его лакомством. Повторяйте эти действия для закрепления результата.

Не привязывайте радостного непоседу на поводок сразу же, как он к вам подошел. Это замедлит процесс обучения и подорвет доверие собаки к хозяину. Если вы будете бегать за питомцем, пытаясь его поймать, он может воспринять это как игру или испугаться. Правильное решение — вызвать любопытство любимца (например, резко присев или сделав вид, что нашли что-то интересное) и снова дать команду: «Ко мне!»

«Гулять!»

Обучение этой команде идет в паре с командой «Ко мне!». Когда щенок подбежал к вам и получил лакомство, присядьте рядом с ним, скомандуйте и отпустите поводок, позволяя питомцу наслаждаться свободой. Время от времени подзывайте «ученика», повторяя команду.

«Сидеть!»

Поднимите лакомство над головой щенка и дайте команду. Чтобы дотянуться до лакомства, питомец будет вынужден сесть.

Похвалите его и поощрите. Если щенок не выполняет команду, посадите его сами, сказав: «Сидеть», и надавите рукой на круп. Угощение давайте только после того, как щенок сядет.

«Лежать»

Дайте щенку команду «Сидеть», поднеся лакомство к носу. Как только он потянется за ним, опустите руку вниз и ведите ее вперед, надавливая на холку собаки. Возможно, вам придется повторить эти действия несколько раз, но для полного усвоения команды это необходимо.

Следите, чтобы любимец не заваливался на бок. Слишком активного питомца можно слегка потянуть за передние лапы для поддержания дисциплины.

«Рядом»

Чтобы собака быстро усвоила эту команду, перед первым занятием дайте ей вдоволь нарезвиться и немного устать. Затем, пристегнув поводок, заставьте ее идти рядом с собой в вашем темпе.

Любые рывки и отклонения «от заданного курса» во время прогулки пресекайте командой «Рядом» и резким рывком поводка. Если питомец слишком расшалился, несколько раз хлопните поводком по своей ноге, чтобы собака услышала звук удара. Как только непоседа будет несколько минут идти рядом, касаясь вашей ноги, наградите его лакомством.

Учтите, что в это время прерывать движение нельзя, и натягивание поводка исключено. Иначе собака будет обгонять вас, стараясь избежать натирания шеи ремешком ошейника.

«Голос!»

В течение нескольких дней наблюдайте за питомцем, обращая внимание на то, на что он не прочь полаять. Используя этот раздражитель, провоцируйте собаку на лай, отдавая команду.

Как только услышите заветный звук, угощайте любимца лакомством. Со временем собака поймет, что лаять нужно, реагируя на голос хозяина, а не на раздражитель.

Полезные советы

• Оптимальное время для начала обучения — 3-4 месяца. Щенки в этом возрасте начинают познавать мир, очень любопытны и легко усваивают новые знания.

• Место для тренировок должно быть уединенным, без внешних раздражителей (другие собаки, прохожие дети, шум и суета) и безопасным (вдали от проезжей части).

• Подавать любую команду следует четко и громко, но не крича. Собаку нужно приучить реагировать на ваш спокойный уверенный голос.