В недавней статье, опубликованной в журнале The Auk, описаны результаты наблюдений за обыкновенным колибри Archilochus colubris, который проводит лето на востоке Канады и США, а зимой мигрирует в Центральную Америку и на Кубу.

Выяснилось, что многие птицы во время миграции могут пролететь без отдыха в среднем около 2 000 км, что позволяет им напрямую перелетать 1 000 километров над Мексиканским заливом.

Тем не менее, способность колибри к таким долгим перелётам не означает, что они делают это регулярно; кроме того, возможность находиться в воздухе длительное время зависит от жировых запасов конкретной особи. Авторы исследования, орнитологи из Университета Южного Миссисипи, утверждают, что некоторые особенно жирные колибри могут преодолевать и 4 000 км за один раз.





