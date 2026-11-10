Однако на континенте обитает почти полторы сотни уникальных видов рукокрылых и грызунов, о которых знают лишь единицы.

Исследование биологов из Университета Мердока показало, что учёные также подвержены «предвзятости» в выборе объектов для изучения. Они проанализировали, как количество научных публикаций связано с внешним видом животных.

Для этого всех австралийских млекопитающих разделили на две категории: «симпатичные», включая коал и кенгуру, и «страшные», к которым отнесли грызунов и летучих мышей. Также была выделена категория «плохих» животных — видов, завезённых человеком на континент в последнее время.

Выяснилось, что при примерно равном количестве «симпатичных» и «страшных» видов (163 и 148 соответственно), число публикаций о красивых животных превышает таковое о некрасивых почти в 7 раз. На первый взгляд, это может показаться несущественным — пусть грызуны и летучие мыши живут в своих норках и пещерах. Однако о многих австралийских млекопитающих известно лишь то, что они существуют, без каких-либо данных о их жизни, рационе или размножении. При этом некоторые виды находятся под угрозой исчезновения, и существует реальная опасность, что мы больше никогда не узнаем о них.

Привлечение внимания общества к этой проблеме может помочь спасти животных от вымирания — если о них никто не знает, то и не заметят, что их больше нет. Это интересная связь между академическим интересом и выживанием целых видов. Что касается практической пользы изучения «некрасивых» грызунов, достаточно вспомнить о голом землекопе — животном, напоминающем сосиску с зубами, но при этом единственном млекопитающем на Земле, которое не подвержено раку и старению.





