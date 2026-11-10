Полный скелет длинношеего морского плезиозавра был найден почти 200 лет назад, и с тех пор биологи продолжают обсуждать, как эти существа плавали. Одни утверждали, что они использовали все четыре конечности, другие – что только одну пару.

Компьютерная модель, разработанная исследователями из Технологического института Джорджии, завершает этот спор: для плезиозавра наиболее эффективным способом плавания было использование передних ласт как мотора, а задних – для управления, подобно тому, как это делают современные пингвины.





