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Почему пингвины не превращаются в ледяные статуи после купания? 0 71

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пигвины

Пингвины, выходя из воды на сушу, не боятся превратиться в ледяные статуи: их перья защищают от обледенения даже при низких температурах.

 

Исследователи из Бэйханского университета изучили секрет антиобледенительных свойств пингвиньего оперения. С помощью электронного микроскопа им удалось обнаружить дополнительную сеть перьевых бородок размером около микрометра.

Бородками называют роговые отростки, отходящие от стержня и от других бородок, формируя опахало пера. У пингвинов это опахало оказалось настолько плотным, что, с одной стороны, оно не пропускает воду, а с другой – удерживает микропузырьки воздуха, которые не позволяют воде на поверхности пера замерзать. Но это еще не все: поверхность бородок неровная и ребристая, что не дает воде полностью покрыть их – остаются углубления с воздухом.

В результате капля не может удержаться на пере, и даже если вода успевает замерзнуть, она быстро отваливается с поверхности. В статье в журнале The Journal of Physical Chemistry C авторы описывают полиимидную мембрану, созданную по образу и подобию пингвиньих перьев: ее перекрывающиеся нановолокна предотвращают образование льда, что позволяет использовать такую мембрану в качестве антиобледенительного покрытия.



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