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Скорость броска гремучей змеи 0 113

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скорость броска гремучей змеи

Исследования, проведенные в Луизианском университете в Лафайет, показали, что гадюки действительно являются одними из самых быстрых пресмыкающихся в атаке.

 

В ходе исследования были отловлены 32 змеи трех видов: водяной щитомордник (Agkistrodon piscivorus), техасский гремучник (Crotalus atrox) и техасский полоз (Pantherophis obsoletus).

Первые два вида являются ядовитыми, тогда как техасский полоз безопасен для человека. Змей разместили перед видеокамерой и начали дразнить их с помощью специальной перчатки, чтобы спровоцировать нападение. После накопления достаточного количества видеозаписей бросков змей, биологи начали анализировать их скоростные характеристики.

Самым быстрым оказался водяной щитомордник, максимальная скорость броска которого составила 2.98 м/с. На втором месте с небольшим отрывом находится техасский гремучник с результатом 2.95 м/с, а замыкает тройку техасский полоз с более скромным показателем в 2.67 м/с. Следует отметить, что полоз продемонстрировал самое высокое ускорение броска: 190 м/с². Все змеи достигали цели за 50-90 миллисекунд, что значительно быстрее, чем время, необходимое человеку для моргания.

Если говорить о скорости реакции млекопитающих, таких как мелкие грызуны, которые составляют основу рациона многих змей, то она варьируется от 14 до 150 миллисекунд. Это означает, что змея успевает укусить свою добычу до того, как мышцы жертвы успевают отреагировать на сигнал от мозга. Таким образом, спортивные автомобили одной известной американской марки можно было бы назвать не «Гадюка», а, например, «Полоз», хотя это вряд ли было бы успешным с точки зрения маркетинга.

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Редакция BB.LV
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