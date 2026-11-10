Каждый заботливый владелец кошки стремится сделать жизнь своего питомца более комфортной и приятной.
Это подразумевает необходимость избавиться от привычек и действий, которые могут раздражать питомца.
Какие вещи могут нарушать комфорт кошки?
Отсутствие нормального сна
Сон играет крайне важную роль в жизни животных, так как они спят значительно дольше людей. Если для полноценного отдыха человеку требуется около восьми часов, то кошке необходимо в два раза больше времени.
Если вы постоянно будите своего питомца и не позволяете ему нормально отдохнуть, это может негативно сказаться на его физическом здоровье и вызвать стресс.
Эксперты советуют не тревожить кошку во время ее отдыха.
Отсутствие доступа к воде и еде
Кошки воспринимают еду и воду как жизненно важные ресурсы. Поэтому они всегда должны иметь доступ к своим мискам.
Если вы закрываете двери на кухню, это может вызвать у животного нервозность.
Также не стоит оставлять питомца без воды и еды на длительный срок.
Постоянное внимание
Даже самый ласковый питомец не готов к тому, чтобы постоянно находиться рядом с владельцем. Кошкам не нравится, когда люди проявляют к ним чрезмерный интерес.
Лучше дождаться момента, когда питомец сам захочет пообщаться. Если же навязывать свое общество, кошка будет чувствовать себя некомфортно.
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