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Три вещи, которые нарушают комфорт кошки: мнение экспертов 0 67

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три вещи, которые нарушают комфорт кошки: мнение экспертов

Каждый заботливый владелец кошки стремится сделать жизнь своего питомца более комфортной и приятной.

 

Это подразумевает необходимость избавиться от привычек и действий, которые могут раздражать питомца.
Какие вещи могут нарушать комфорт кошки?

Отсутствие нормального сна

Сон играет крайне важную роль в жизни животных, так как они спят значительно дольше людей. Если для полноценного отдыха человеку требуется около восьми часов, то кошке необходимо в два раза больше времени.

Если вы постоянно будите своего питомца и не позволяете ему нормально отдохнуть, это может негативно сказаться на его физическом здоровье и вызвать стресс.

Эксперты советуют не тревожить кошку во время ее отдыха.

Отсутствие доступа к воде и еде

Кошки воспринимают еду и воду как жизненно важные ресурсы. Поэтому они всегда должны иметь доступ к своим мискам.

Если вы закрываете двери на кухню, это может вызвать у животного нервозность.

Также не стоит оставлять питомца без воды и еды на длительный срок.

Постоянное внимание

Даже самый ласковый питомец не готов к тому, чтобы постоянно находиться рядом с владельцем. Кошкам не нравится, когда люди проявляют к ним чрезмерный интерес.

Лучше дождаться момента, когда питомец сам захочет пообщаться. Если же навязывать свое общество, кошка будет чувствовать себя некомфортно.

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