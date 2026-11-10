Птица додо была не так глупа, как считалось ранее.

Вымерший маврикийский дронт, известный как додо, был ошибочно признан символом глупости. Однако компьютерное сканирование полностью сохранившегося черепа птицы из Лондонского музея естественной истории показало, что размер мозга у додо относительно массы тела был сопоставим с таковым у современных голубей.

Голуби, хотя и не считаются самыми умными птицами, согласно недавним исследованиям, способны запоминать лица людей и выполнять некоторые математические операции, в которых они не уступают макакам резуса.

Слава глупца, которую носил маврикийский дронт, была связана с его доверчивостью: никогда не видевший людей, он без страха подходил к европейским колонистам, которые основали свои поселения на Маврикии в конце XVI века. К сожалению, додо не успел продемонстрировать свои умственные способности, так как был полностью истреблён.