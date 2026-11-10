Исследования, проведенные учеными из Университета штата Северная Каролина, показали, что в частных домах можно обнаружить множество членистоногих. В среднем в каждом доме обитает около ста видов жуков, пауков, мушек, ос, мотыльков, многоножек и других насекомых.

В ходе исследования, охватившего пятьдесят домов, было зафиксировано 579 видов из 304 семейств. Этот список, вероятно, не является полным. Ученые собирали домашних членистоногих в период с мая по октябрь, чтобы выяснить, какие из них предпочитают жить в человеческом доме, а не просто прячутся от холода.

Большинство из этих «гостей» остаются незамеченными, так как они стараются избегать встречи с людьми и прячутся в чердаках и подвалах. Их жизнь коротка, и найти партнера для размножения в доме им довольно сложно. Поэтому не стоит беспокоиться о нашествии членистоногих, особенно учитывая, что среди них есть много хищников, которые естественным образом контролируют численность «постояльцев».