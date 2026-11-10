Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В доме может обитать более 500 видов насекомых 0 41

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В доме может обитать более 500 видов насекомых

Сколько различных насекомых может скрываться в человеческом жилье?

 

Исследования, проведенные учеными из Университета штата Северная Каролина, показали, что в частных домах можно обнаружить множество членистоногих. В среднем в каждом доме обитает около ста видов жуков, пауков, мушек, ос, мотыльков, многоножек и других насекомых.

В ходе исследования, охватившего пятьдесят домов, было зафиксировано 579 видов из 304 семейств. Этот список, вероятно, не является полным. Ученые собирали домашних членистоногих в период с мая по октябрь, чтобы выяснить, какие из них предпочитают жить в человеческом доме, а не просто прячутся от холода.

Большинство из этих «гостей» остаются незамеченными, так как они стараются избегать встречи с людьми и прячутся в чердаках и подвалах. Их жизнь коротка, и найти партнера для размножения в доме им довольно сложно. Поэтому не стоит беспокоиться о нашествии членистоногих, особенно учитывая, что среди них есть много хищников, которые естественным образом контролируют численность «постояльцев».

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как жирные колибри совершают долгие перелёты
Изображение к статье: Плезиозавры плавали, как современные пингвины
Изображение к статье: Ум птицы додо оказался недооценённым
Изображение к статье: Три вещи, которые нарушают комфорт кошки: мнение экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: Японское искусство уборки и наведения порядка дома: полезные советы
Люблю!
Изображение к статье: Хегсет
В мире
Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео