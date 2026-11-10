Птицы используют различные вокальные сигналы для общения, но ранее считалось, что эти сигналы просты и используются по отдельности, например, 'Лети сюда!' или 'Берегись, хищник!'.

Однако, как выяснили исследователи, пернатые способны составлять более сложные сообщения из нескольких простых 'слов', то есть они применяют синтаксические правила в своих песнях.

Авторы недавней статьи в Nature Communications описывают, как синицы комбинируют сигнал тревоги и призывающий сигнал. Когда синица слышит тревожный посвист, она оглядывается в поисках источника опасности, а если слышит призыв, это означает, что кто-то нашёл еду или ищет пару. Соединяя оба сигнала, птицы собирают компанию, чтобы отогнать врага, причём сначала звучит тревога, а затем призыв. Таким образом, сложное сообщение, состоящее из двух простых, приобретает новый смысл: 'Прилетай, вместе отобьёмся!'.

Примечательно, что порядок 'слов' здесь имеет значение: если в эксперименте птичьи 'слова' комбинировали так, что сначала шёл призывной сигнал, а затем тревожный, птицы не реагировали на получившуюся бессмыслицу. Хотя опыты проводились только с синицами, вероятно, синтаксические правила можно обнаружить и в песнях других видов птиц.





