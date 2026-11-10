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Влияние инсектицидов на память пчёл 0 32

В мире животных
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Влияние инсектицидов на память пчёл

Хлорпирифос — один из распространённых инсектицидов, входящий в состав множества препаратов по всему миру.

 

Инсектициды наносят вред не только вредителям, но и полезным насекомым.

Исследователи из Университета Отаго обнаружили, что даже минимальные дозы хлорпирифоса негативно влияют на память пчёл, особенно на их способность запоминать запахи.

Авторы исследования отмечают, что в экспериментах использовались дозы токсина, которые считаются безопасными — в тысячи раз меньше летальной дозы.

Инсектициды могут легко распространяться через воздух и воду, что позволяет обнаружить их влияние даже в местах, где они не применялись. Учитывая, насколько важны ароматы в жизни насекомых, ухудшение памяти на запахи может иметь серьёзные последствия для пчёл. Это служит дополнительным аргументом в пользу замены традиционных инсектицидов на более безопасные альтернативы, особенно учитывая, что хлорпирифос также небезопасен для человека.



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