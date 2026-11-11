Птицы, обитающие рядом с человеком, способны различать людей, что может быть критически важно для их безопасности.

Обычные вороны стали мастерами адаптации к урбанистической среде, демонстрируя удивительную сообразительность. Но могут ли птицы, которые не привыкли к человеческому обществу, распознавать людей в лицо?

Как оказалось, могут! Это удалось выяснить орнитологам из Южной Кореи, которые проводили исследования антарктических поморников в самом удалённом и ненаселённом месте на планете — Антарктиде. Один из исследователей, регулярно проверяющий гнёзда, стал объектом нападений со стороны этих птиц, которые не принимали его визиты. Интересно, что поморники запомнили именно этого исследователя и нападали на него, даже когда он находился в группе с коллегами или был одет по-другому. Птицы воспринимали угрозу только от него и игнорировали остальных людей.

В ходе серии экспериментов было установлено, что антарктические поморники способны запоминать «врага» в лицо уже после 3-4 визитов, при этом они чётко различают нейтральных людей и тех, кто вызывал у них беспокойство.