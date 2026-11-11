Некоторые птицы издают звуки не только с помощью своего голоса, но и используя другие «инструменты». Например, павлины трещат жёсткими перьями, а самцы куропаток весной производят звуки, напоминающие барабанную дробь, с помощью своих крыльев.

Однако в альтернативном звукоизвлечении немногие могут сравниться с африканскими рогоклювами рода Serilophus. Их звонкая трель может быть принята за обычную песню, но на самом деле рогоклювы исполняют её не голосовыми связками, а маневрируя в полёте с помощью оперения крыльев. Чтобы «спеть», птицы выполняют в воздухе овал шириной примерно 1 метр, возвращаясь на то же место, откуда взлетели.

Аэродинамические исследования зоологов из Йеля и Оксфорда показали, что звук издают маховые перья рогоклювов, но не первостепенные (внешние), на которые во время полёта ложится основная нагрузка, а второстепенные (внутренние). Высота звука зависит от размера самой птицы: крупные особи «поют» басовитее, чем мелкие.

Даже в густом тропическом лесу трель от перьев хорошо слышна на расстоянии 100 метров, поэтому неудивительно, что рогоклювы рода Serilophus перестали петь, как другие птицы, используя горло, и полностью полагаются на свои крылья.





