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Как африканские рогоклювы используют свои крылья для пения 0 35

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как африканские рогоклювы используют свои крылья для пения

Некоторые птицы издают звуки не только с помощью своего голоса, но и используя другие «инструменты». Например, павлины трещат жёсткими перьями, а самцы куропаток весной производят звуки, напоминающие барабанную дробь, с помощью своих крыльев.

 

Однако в альтернативном звукоизвлечении немногие могут сравниться с африканскими рогоклювами рода Serilophus. Их звонкая трель может быть принята за обычную песню, но на самом деле рогоклювы исполняют её не голосовыми связками, а маневрируя в полёте с помощью оперения крыльев. Чтобы «спеть», птицы выполняют в воздухе овал шириной примерно 1 метр, возвращаясь на то же место, откуда взлетели.

Аэродинамические исследования зоологов из Йеля и Оксфорда показали, что звук издают маховые перья рогоклювов, но не первостепенные (внешние), на которые во время полёта ложится основная нагрузка, а второстепенные (внутренние). Высота звука зависит от размера самой птицы: крупные особи «поют» басовитее, чем мелкие.

Даже в густом тропическом лесу трель от перьев хорошо слышна на расстоянии 100 метров, поэтому неудивительно, что рогоклювы рода Serilophus перестали петь, как другие птицы, используя горло, и полностью полагаются на свои крылья.



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Редакция BB.LV
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