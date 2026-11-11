В преддверии крупнейшей осенней выставки домашних животных и зооиндустрии ZooExpo 2026, которая пройдет 14 и 15 ноября в Международном выставочном центре на Кипсале, эксперты отрасли и ветеринары напоминают: правильный уход за домашним животным – это не только забота о его внешнем виде, но и важное условие для хорошего здоровья и самочувствия. Узнайте рекомендации специалистов о том, как выбрать наиболее подходящие средства по уходу за собаками и кошками. Почему кухонные ножницы не подходят для стрижки шерсти питомца? Каковы наиболее распространенные ошибки в повседневной гигиене питомцев?

От использования неподходящих средств ухода до полного пренебрежения уходом

Забота о домашних животных многим кажется само собой разумеющейся, однако на практике она часто доставляет головную боль. Председатель правления Латвийской ассоциации грумеров, основательница бренда Birma Pets и франшизы салонов Жанна Романенко отмечает, что одной из самых распространенных ошибок является выбор принадлежностей или косметических средств, не соответствующих типу шерсти: «Неподходящая щетка и неправильная техника повреждают шерсть и раздражают кожу. Кроме того, нередко владельцы расчесывают только верхний слой, а ближе к коже начинают образовываться плотные колтуны».

Консультант-эксперт зоомагазина и ветеринарной аптеки Animu Кристине Лидака добавляет, что для животных без шерсти не подходят приспособления, предназначенные для расчесывания густой шерсти. Зато для короткошерстных собак и кошек подходят резиновые щетки с щетинками разной длины, которые одновременно массируют кожу и помогают избавиться от выпавших волосков. В свою очередь, исполнительный директор Universitātes Vetfonds и ветеринарный врач Иева Мейере обращает внимание на две противоположные крайности: «Одна крайность – это чрезмерный уход, когда здоровое животное моют каждый второй день с использованием мыла или шампуней для людей, тем самым разрушая естественный защитный слой кожи и делая ее уязвимой для инфекций. Другая – недостаток ухода, например, полное игнорирование гигиены полости рта и зубов, что со временем может привести к серьезным последствиям для всего организма».

Специалисты подчеркивают: гигиена домашнего питомца – это ответственность хозяина. Рекомендуется с самого раннего возраста приучать к ежедневным процедурам ухода, не забывая при этом о регулярной гигиене зубов и полости рта.

Шампуни для людей вредят животным

Среди многих владельцев по-прежнему бытует мнение, что собак и кошек не нужно мыть, что все шампуни одинаковы или что короткошерстным питомцам уход не нужен. Жанна Романенко напоминает, что уход следует адаптировать к породе, образу жизни и типу шерсти: «Даже короткошерстным собакам нужно вычесывать шерсть и стричь когти». Кроме того, кондиционер – это не предмет роскоши, а необходимость: «Он помогает восстановить защитный барьер, делая шерсть более гладкой, легко расчесываемой и блестящей!»

При уходе за животными нельзя использовать шампуни или гели для душа, предназначенные для людей, даже если они натуральные. Кожа собак и кошек более чувствительна, и уровень ее pH отличается от уровня pH кожи человека. Средства, предназначенные для людей, чрезмерно обезжиривают кожу животного, вызывая сухость, шелушение и раздражение. Для мытья всегда следует выбирать специализированные средства. Иева Мейере из Universitātes Vetfonds указывает еще на одну ошибку: «Снижение дозы или прекращение применения назначенных ветеринаром лекарств и биологически активных добавок, как только наблюдаются первые улучшения, может существенно снизить эффективность лечения».

Рекомендации экспертов: не используйте для купания домашних животных шампуни, предназначенные для людей; регулярно ухаживайте за шерстью и когтями короткошерстных питомцев; не прекращайте лечение, назначенное ветеринаром, без предварительной консультации со специалистом, даже если наблюдаются улучшения.

Когда все-таки отправиться к специалисту

Хотя повседневную гигиену хозяин может обеспечить дома, в случае более серьезных проблем требуется помощь специалиста. Одной из самых опасных ошибок является длительное отсутствие расчесывания и образование колтунов. Такие колтуны тянут кожу, задерживают влагу и грязь, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Кристине Лидака из Animu предупреждает: «Существенным фактором риска является также недостаточно высушенная шерсть после дождя или купания, что может вызвать у животного бактериальные воспаления кожи!»

Владельцы часто допускают ошибку, пытаясь обрезать спутанную шерсть кухонными или бумажными ножницами. Это может привести к болезненному порезу кожи животного и срочному визиту к ветеринару. Не менее серьезной проблемой являются запущенные когти. Слишком длинные когти изменяют осанку и затрудняют ходьбу. Кстати, у кошек отросшие когти имеют свойство загнуться и врастать в подушечки лап.

Эксперты предупреждают: после купания или дождя тщательно высушивайте шерсть животного; не пытайтесь расчесывать спутанную шерсть кухонными или бумажными ножницами; если вы заметили покраснение кожи, животное испытывает сильную боль или появился неприятный запах, обратитесь к ветеринару.

Правильный уход за ушами и глазами

Ветеринар Иева Мейере поясняет, что совершенно здоровые уши и глаза не нужно ежедневно профилактически промывать или интенсивно чистить. Исключением является обязательное использование средства для очистки ушей после купания, поскольку попавшая в ухо вода способствует размножению грибков и бактерий – особенно у собак с висячими ушами.

«Если в ушах видны загрязнения, их внешнюю часть можно очистить ватным диском и специальным средством для чистки ушей. Однако не следует использовать ватные палочки, так как они могут затолкнуть серу глубже в ушной канал или травмировать ухо», – добавляет Кристине Лидака. Для ухода за глазами используют специальные салфетки или лосьоны, что особенно актуально для пород с укороченной мордой.

Эксперты рекомендуют: здоровые уши и глаза не нужно чистить каждый день; для ухода за ушами используйте только средства, предназначенные для животных; при появлении покраснения, необычных выделений или других изменений обратитесь к ветеринару.

Подготовка к вызовам зимы

Осенние и зимние погодные условия создают дополнительные испытания для лап домашних животных. После каждой прогулки следует мыть лапы и живот собаки, удаляя грязь и дорожные реагенты. «Рекомендую перед прогулкой наносить на подушечки лап защитный воск или бальзам, которые создают барьер против дорожной соли и химикатов!» – говорит Жанна Романенко. По возвращении домой лапы обязательно нужно ополоснуть теплой водой и тщательно высушить – особенно между пальцами. Владельцам следует помнить, что бальзам не защищает от мороза, поэтому при сильном холоде время прогулки нужно сократить.

Специалисты рекомендуют: перед прогулкой защитите подушечки лап воском или бальзамом; помните, что защитный бальзам не защищает от мороза; в сильный мороз сократите продолжительность прогулки.

Консультации и советы экспертов на выставке ZooExpo 2026

Более подробную и индивидуальную информацию о здоровье вашего питомца, а также о правильном выборе средств по уходу и принадлежностей можно будет получить 14 и 15 ноября на выставке ZooExpo 2026 на Кипсале. В течение двух дней посетители смогут познакомиться с разнообразным миром животных, понаблюдать за различными конкурсами красоты и принять участие в увлекательных мероприятиях. Подробнее: zooexpo.lv

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Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале

14 и 15 ноября 10.00–18.00

Обратите внимание! Если вы хотите посетить выставку вместе со своей собакой, которая не участвует в выставке, перед покупкой билетов у 11-х ворот Выставочного центра необходимо предъявить ветеринарное свидетельство, а также пройти ветеринарный контроль.