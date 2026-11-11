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Как свиньи мирят друг друга 0 24

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга

Конфликты в группах животных, как и у людей, требуют разрешения. Если ссорящиеся не убьют друг друга, они могут договориться или быть помирены третьей стороной. Это особенно актуально для социальных животных, таких как свиньи, которые живут в тесных группах.

Домашние свиньи, известные своей социальной природой, не являются исключением в этом процессе.

Исследователи из Туринского университета наблюдали за ста свиней на итальянской ферме. Конфликты между свиньями проявлялись в виде боданий, толчков и укусов. Все случаи фиксировались: исследователи отмечали возраст, пол и родственные связи конфликтующих, наблюдая за ними не только во время ссоры, но и после её завершения. После конфликта свиньи часто мирились: они обнюхивались, садились рядом или ложились отдыхать, положив головы друг на друга.

Тем не менее, примирение не всегда происходило. Чаще всего мирились свиньи, которые были дальними родственниками; близкие родственники делали это реже. Исследователи объясняют это тем, что крепкие родственные связи труднее разрушить из-за мелких конфликтов, поэтому полноценное примирение становится менее важным. В то же время, с дальними родственниками ссориться проще, и для восстановления отношений требуются специальные усилия и ритуалы.

В каждой конфликтующей паре выделялись зачинщик и жертва. Нападающий мог преследовать жертву, толкать её и всячески доставать. Жертва, в свою очередь, проявляла тревожное поведение: дрожала, чесалась и зевала. В этот момент на помощь приходила свинья-примиритель (или посредник), которая подходила к жертве или нападающему.

Если свинья-примиритель общалась с жертвой, та быстрее успокаивалась после стычек, и тревожное поведение уменьшалось, даже если нападения продолжались. Если же свинья-примиритель общалась с нападающим, тот становился менее агрессивным и почти переставал нападать на жертву.

Свиньи-посредники не всегда вмешивались в конфликты. Чаще всего они пытались уладить дела между близкими родственниками, возможно, потому что сами конфликтующие не стремились к примирению. При этом инициатива должна была исходить от свиньи-примирителя. Если жертва первой начинала общение, то ответной реакции не происходило, и ей приходилось продолжать нервничать в ожидании помощи.

Авторы исследования отмечают, что работали только с одной группой взрослых свиней; возможно, в других условиях или среди других возрастных групп свиная дипломатия проявляется иначе. Однако свиньи, как правило, достаточно умные животные, поэтому вряд ли исследователи столкнулись с чем-то необычным.

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