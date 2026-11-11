Люди, которые живут рядом с кошками, уверены, что знают о них всё. Однако это лишь иллюзия.

Поведение и мотивы кошек могут быть настоящей загадкой даже для преданных любителей животных. Какие 5 интересных фактов о них известны не всем?

Кошкам нельзя пить молоко

Существует распространённый миф о том, что кошек можно и нужно угощать молоком. Однако этот продукт не усваивается их организмом.

Эксперты отмечают, что у взрослых кошек часто наблюдается непереносимость лактозы.

Они помогают сородичам, оказавшимся в беде

Кошки не являются социальными животными и предпочитают жить в одиночестве, особенно на улице. О стаях кошек обычно не слышно.

Тем не менее, у них есть удивительная черта: они не оставляют своих сородичей в беде. Если одной из кошек становится плохо, другие животные стараются помочь.

Кошки действительно могут "предсказывать" природные катаклизмы

Ранее эту способность кошек считали признаком магии, так как они могли предсказать наводнение или землетрясение.

Однако на самом деле это не магия. Кошки обладают высокой чувствительностью, что позволяет им ощущать надвигающуюся опасность на физическом уровне.

Кошки могут "диагностировать" онкологию и предсказывать скорую смерть владельца

Эта особенность домашних питомцев известна многим. Изменение поведения кошки может вызывать у владельцев тревогу.

Однако кошки не "приносят" смерть и рак, а просто реагируют на изменения: у людей меняется запах, что и вызывает странную реакцию животного.

Некоторые кошки панически боятся огурцов

Многих удивил тот факт, что некоторые кошки боятся длинных огурцов: при виде этих овощей они стараются спрятаться.

Этот страх объясняется тем, что длинные огурцы напоминают змей, которые являются давними врагами кошек.