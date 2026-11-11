Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки боятся огурцов 0 73

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки боятся огурцов

Люди, которые живут рядом с кошками, уверены, что знают о них всё. Однако это лишь иллюзия.

 

Поведение и мотивы кошек могут быть настоящей загадкой даже для преданных любителей животных. Какие 5 интересных фактов о них известны не всем?

Кошкам нельзя пить молоко

Существует распространённый миф о том, что кошек можно и нужно угощать молоком. Однако этот продукт не усваивается их организмом.

Эксперты отмечают, что у взрослых кошек часто наблюдается непереносимость лактозы.

Они помогают сородичам, оказавшимся в беде

Кошки не являются социальными животными и предпочитают жить в одиночестве, особенно на улице. О стаях кошек обычно не слышно.

Тем не менее, у них есть удивительная черта: они не оставляют своих сородичей в беде. Если одной из кошек становится плохо, другие животные стараются помочь.

Кошки действительно могут "предсказывать" природные катаклизмы

Ранее эту способность кошек считали признаком магии, так как они могли предсказать наводнение или землетрясение.

Однако на самом деле это не магия. Кошки обладают высокой чувствительностью, что позволяет им ощущать надвигающуюся опасность на физическом уровне.

Кошки могут "диагностировать" онкологию и предсказывать скорую смерть владельца

Эта особенность домашних питомцев известна многим. Изменение поведения кошки может вызывать у владельцев тревогу.

Однако кошки не "приносят" смерть и рак, а просто реагируют на изменения: у людей меняется запах, что и вызывает странную реакцию животного.

Некоторые кошки панически боятся огурцов

Многих удивил тот факт, что некоторые кошки боятся длинных огурцов: при виде этих овощей они стараются спрятаться.

Этот страх объясняется тем, что длинные огурцы напоминают змей, которые являются давними врагами кошек.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
В мире животных
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика
Изображение к статье: Почему у дюгоней морда загнута вниз?
В мире животных
Изображение к статье: ДТП
Наша Латвия
Изображение к статье: Что произойдет, если постоянно есть только холодную пищу?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
В мире животных
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно заботиться о здоровье питомца? Советы экспертов перед выставкой ZooExpo 2026
Изображение к статье: Пигвины
Изображение к статье: Влияние инсектицидов на память пчёл
Изображение к статье: Не родись красивым: меньше изучаются некрасивые животные.

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео