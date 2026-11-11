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Почему у дюгоней морда загнута вниз? 0 29

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у дюгоней морда загнута вниз?

Чтобы облегчить процесс питания.

 

Дюгони питаются водорослями, которые растут на дне моря. Такая форма морды позволяет им кормиться, оставаясь в горизонтальном положении. Эти животные собирают растения с помощью гибкой мускулистой верхней губы.

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Редакция BB.LV
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