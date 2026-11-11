Бонобо, также известные как карликовые шимпанзе, стали известны благодаря тому, что половой контакт является одним из основных способов их общения. Эти приматы менее агрессивны, чем обычные шимпанзе, и решают внутренние проблемы с помощью секса, что позволяет им избегать конфликтов. Если же конфликт все-таки возникает, бонобо используют сексуальные отношения для примирения и снятия напряжения. Секс помогает им формировать социальные связи и используется в качестве приветствия.

Тем не менее, у любого живого существа наступает время, когда избежать конфликта становится почти невозможно — это период размножения. В этот момент речь идет не просто о сексуальном партнере, а о том, кто поможет оставить потомство. У большинства приматов самка, готовая к оплодотворению, демонстрирует свою готовность с помощью изменений в гениталиях: они увеличиваются в размерах и становятся ярко окрашенными, что обычно связано с менструальным циклом. Самцы замечают эти изменения, и начинается борьба за возможность оставить потомство. Даже в группах с разнообразными половыми отношениями, включая полигинию и полиандрию, конфликты все равно возникают.

Однако бонобо нашли способ избежать этого. Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, наблюдая за карликовыми шимпанзе в одном из национальных парков Демократической Республики Конго, пришли к выводу, что самки частично обманывают самцов: изменения в их гениталиях не всегда указывают на готовность к зачатию. Более того, наступление подходящего для зачатия менструального периода иногда не сопровождается никакими видимыми изменениями.