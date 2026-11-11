Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе 0 24

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе

Чтобы избежать брачных конфликтов, самки карликовых шимпанзе скрывают свою готовность к размножению.

 

Бонобо, также известные как карликовые шимпанзе, стали известны благодаря тому, что половой контакт является одним из основных способов их общения. Эти приматы менее агрессивны, чем обычные шимпанзе, и решают внутренние проблемы с помощью секса, что позволяет им избегать конфликтов. Если же конфликт все-таки возникает, бонобо используют сексуальные отношения для примирения и снятия напряжения. Секс помогает им формировать социальные связи и используется в качестве приветствия.

Тем не менее, у любого живого существа наступает время, когда избежать конфликта становится почти невозможно — это период размножения. В этот момент речь идет не просто о сексуальном партнере, а о том, кто поможет оставить потомство. У большинства приматов самка, готовая к оплодотворению, демонстрирует свою готовность с помощью изменений в гениталиях: они увеличиваются в размерах и становятся ярко окрашенными, что обычно связано с менструальным циклом. Самцы замечают эти изменения, и начинается борьба за возможность оставить потомство. Даже в группах с разнообразными половыми отношениями, включая полигинию и полиандрию, конфликты все равно возникают.

Однако бонобо нашли способ избежать этого. Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, наблюдая за карликовыми шимпанзе в одном из национальных парков Демократической Республики Конго, пришли к выводу, что самки частично обманывают самцов: изменения в их гениталиях не всегда указывают на готовность к зачатию. Более того, наступление подходящего для зачатия менструального периода иногда не сопровождается никакими видимыми изменениями.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика
Изображение к статье: Почему у дюгоней морда загнута вниз?
В мире животных
Изображение к статье: ДТП
Наша Латвия
Изображение к статье: Что произойдет, если постоянно есть только холодную пищу?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Когда пить минеральную воду не рекомендуется
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга
В мире животных
Изображение к статье: Женщина ждет у окна
Политика
Изображение к статье: Почему у дюгоней морда загнута вниз?
В мире животных

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно заботиться о здоровье питомца? Советы экспертов перед выставкой ZooExpo 2026
Изображение к статье: Пигвины
Изображение к статье: Влияние инсектицидов на память пчёл
Изображение к статье: Не родись красивым: меньше изучаются некрасивые животные.

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео