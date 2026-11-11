Биологи из Южно-Флоридского университета наблюдали за скатами манта в аквариуме и заметили их необычное поведение при встрече с зеркалом: скаты пускали пузыри и шевелили плавниками, проверяя, отражаются ли они.

Считается, что лишь немногие животные способны узнавать собственное отражение. К таким существам относятся не только человекообразные обезьяны, но и дельфины, слоны и сороки.

Способность осознавать себя, вероятно, связана с высокоразвитыми нервными системами. Учитывая, что скаты — это древние рыбы, их способность к самосознанию вызывает удивление. Для окончательного подтверждения того, что скаты действительно воспринимают свое отражение как собственное, необходимо провести дополнительные эксперименты. Возможно, их поведение было просто проявлением любопытства.





