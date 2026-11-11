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Скаты манта и их способность узнавать себя в зеркале 0 37

В мире животных
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скаты манта и их способность узнавать себя в зеркале

Биологи из Южно-Флоридского университета наблюдали за скатами манта в аквариуме и заметили их необычное поведение при встрече с зеркалом: скаты пускали пузыри и шевелили плавниками, проверяя, отражаются ли они.

 

Считается, что лишь немногие животные способны узнавать собственное отражение. К таким существам относятся не только человекообразные обезьяны, но и дельфины, слоны и сороки.

Способность осознавать себя, вероятно, связана с высокоразвитыми нервными системами. Учитывая, что скаты — это древние рыбы, их способность к самосознанию вызывает удивление. Для окончательного подтверждения того, что скаты действительно воспринимают свое отражение как собственное, необходимо провести дополнительные эксперименты. Возможно, их поведение было просто проявлением любопытства.



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Редакция BB.LV
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