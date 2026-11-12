Исследователи из Вашингтонского университета изучили, как функционирует внутренний компас этих красивых, но ядовитых насекомых. Оказалось, что мозг монарха одновременно обрабатывает сигналы, поступающие из глаз и усиков бабочки. Если с глазами всё более-менее понятно — видишь солнце, значит, где-то в том направлении юг, и лети туда, то усики работают немного иначе.

В усиках монарха находятся зоны, отвечающие за внутренние часы — суточные ритмы. Таким образом, бабочка не только видит солнце на небе и знает примерное направление, но и может корректировать его в зависимости от положения светила на небосводе и времени суток.

Такой биологический компас позволяет монархам ориентироваться в течение каждого дня миграции и экономить энергию, ведь общая протяжённость перелёта может достигать нескольких тысяч километров.





