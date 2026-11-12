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Как бабочки монархи определяют стороны света 0 37

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как бабочки монархи определяют стороны света

Бабочки монархи определяют стороны света по солнцу, корректируя направление на юг с помощью внутренних часов.

 

Исследователи из Вашингтонского университета изучили, как функционирует внутренний компас этих красивых, но ядовитых насекомых. Оказалось, что мозг монарха одновременно обрабатывает сигналы, поступающие из глаз и усиков бабочки. Если с глазами всё более-менее понятно — видишь солнце, значит, где-то в том направлении юг, и лети туда, то усики работают немного иначе.

В усиках монарха находятся зоны, отвечающие за внутренние часы — суточные ритмы. Таким образом, бабочка не только видит солнце на небе и знает примерное направление, но и может корректировать его в зависимости от положения светила на небосводе и времени суток.

Такой биологический компас позволяет монархам ориентироваться в течение каждого дня миграции и экономить энергию, ведь общая протяжённость перелёта может достигать нескольких тысяч километров.



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Редакция BB.LV
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