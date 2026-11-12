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Как стареют черепахи 0 44

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как стареют черепахи

Черепахи символизируют долгожительство, хотя многие из них не живут так долго.

 

На протяжении долгого времени биологи считали, что черепахи избавлены от многих проблем старения. Однако, как сообщают исследователи из Университета штата Айова в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, черепахи стареют, как и другие животные. Один из основных признаков старения у них — это снижение плодовитости: организм изнашивается и не может производить столько же потомков, как раньше.

Многолетние наблюдения, включая подсчет яиц в кладках, измерения тела и регулярные анализы крови пресноводных расписных черепах (Chrysemys picta), которые могут жить до 25 лет, показали, что к концу жизни плодовитость самок значительно снижается, и они начинают чаще погибать. Однако снижение плодовитости и увеличение смертности происходят значительно позже, чем у млекопитающих.

Таким образом, черепахи способны оттянуть неизбежное старение, и теперь исследователи стремятся выяснить, какие клеточные и молекулярные механизмы помогают им в этом.

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Редакция BB.LV
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