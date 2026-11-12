Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему луговые собачки убивают сусликов? 0 36

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему луговые собачки убивают сусликов?

Убийства для устранения конкурентов не являются исключительной прерогативой человека. Биологи из США обнаружили, что в природе есть примеры аналогичного поведения.

 

Исследования показали, что луговые собачки (Cynomys leucurus) регулярно расправляются с вайомингскими сусликами (Urocitellus elegans), которые являются представителями родственного вида. Эти более мелкие суслики обитают на той же территории, что и луговые собачки, и, по мнению исследователей, такое поведение связано с конкуренцией за пищевые ресурсы.

В ходе шести лет наблюдений за колонией луговых собачек было зафиксировано 163 случая убийства сусликов. В «преступлениях» были уличены 47 луговых собачек, из которых 19 совершили более одного убийства. Максимальное число жертв, приходящееся на одну собачку, составило 9 особей.

При этом самки луговых собачек убивали в три раза чаще, чем самцы. У разных особей наблюдались различные стратегии охоты на сусликов: кто-то предпочитал преследование, кто-то поджидал жертву в засаде, а кто-то разорял сусличьи норы, убивая молодняк. Интересно, что самки луговых собачек, регулярно убивающие сусликов, живут дольше и более плодовиты, чем более мирные особи.

Возникает вопрос: почему суслики, подвергаясь такому террору со стороны луговых собачек, продолжают обитать на одной территории с ними?

Авторы исследования выдвигают три возможных фактора. Во-первых, доступ к пищевым ресурсам оказывается более важным для выживания, чем угроза быть убитыми луговыми собачками. Во-вторых, суслики часто используют норы, оставленные собачками, для выведения потомства. Кроме того, суслики понимают сигналы тревоги, которые издают луговые собачки при обнаружении крупных хищников, для которых как суслик, так и собачка являются «съедобными грызунами». Исследователи считают, что подобные примеры жестокой межвидовой конкуренции встречаются в животном мире гораздо чаще, чем это известно на данный момент.



×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рютте и Трамп
В мире
Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему некоторые птицы откладывают голубые яйца
В мире животных
Изображение к статье: Почему не стоит слушать музыку во время еды: интересный факт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Путин, Трамп, Европа
Политика
2
Изображение к статье: Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рютте и Трамп
В мире
Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?
Еда и рецепты

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скаты манта и их способность узнавать себя в зеркале
Изображение к статье: Как африканские рогоклювы используют свои крылья для пения
Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео