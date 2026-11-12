Убийства для устранения конкурентов не являются исключительной прерогативой человека. Биологи из США обнаружили, что в природе есть примеры аналогичного поведения.

Исследования показали, что луговые собачки (Cynomys leucurus) регулярно расправляются с вайомингскими сусликами (Urocitellus elegans), которые являются представителями родственного вида. Эти более мелкие суслики обитают на той же территории, что и луговые собачки, и, по мнению исследователей, такое поведение связано с конкуренцией за пищевые ресурсы.

В ходе шести лет наблюдений за колонией луговых собачек было зафиксировано 163 случая убийства сусликов. В «преступлениях» были уличены 47 луговых собачек, из которых 19 совершили более одного убийства. Максимальное число жертв, приходящееся на одну собачку, составило 9 особей.

При этом самки луговых собачек убивали в три раза чаще, чем самцы. У разных особей наблюдались различные стратегии охоты на сусликов: кто-то предпочитал преследование, кто-то поджидал жертву в засаде, а кто-то разорял сусличьи норы, убивая молодняк. Интересно, что самки луговых собачек, регулярно убивающие сусликов, живут дольше и более плодовиты, чем более мирные особи.

Возникает вопрос: почему суслики, подвергаясь такому террору со стороны луговых собачек, продолжают обитать на одной территории с ними?

Авторы исследования выдвигают три возможных фактора. Во-первых, доступ к пищевым ресурсам оказывается более важным для выживания, чем угроза быть убитыми луговыми собачками. Во-вторых, суслики часто используют норы, оставленные собачками, для выведения потомства. Кроме того, суслики понимают сигналы тревоги, которые издают луговые собачки при обнаружении крупных хищников, для которых как суслик, так и собачка являются «съедобными грызунами». Исследователи считают, что подобные примеры жестокой межвидовой конкуренции встречаются в животном мире гораздо чаще, чем это известно на данный момент.





