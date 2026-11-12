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Почему некоторые птицы откладывают голубые яйца 0 23

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые птицы откладывают голубые яйца

Некоторые птицы, такие как дрозды, малиновки и скворцы, откладывают голубые яйца.

 

Голубой цвет не является распространенным в окраске животных, и ученые выдвигают различные гипотезы, чтобы объяснить эту необычную окраску яичной скорлупы.

Недавно была обнаружена мутация, ответственная за появление голубого пигмента в скорлупе куриных яиц, однако с дикими птицами ситуация пока не ясна.

Американские исследователи из Городского университета Нью-Йорка и Колледжа Франклина и Маршалла предлагают следующее объяснение: голубой цвет скорлупы защищает яйца от негативного воздействия ультрафиолетового излучения и предотвращает их перегрев. По мнению ученых, цвет яичной скорлупы у большинства птиц зависит от экологических условий, в которых выводится потомство. Темная скорлупа нагревается больше, что помогает сохранить эмбрион в тепле, в то время как светлая отражает тепло.

Голубая окраска представляет собой компромиссный вариант. Однако существует одна проблема: спрятать ярко-голубые яйца от хищников не так просто, так как их цвет привлекает внимание. Возможно, в процессе эволюции выяснилось, что температурный режим имеет более значительное значение для выживания птиц, а маскировка является второстепенной.



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Редакция BB.LV
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