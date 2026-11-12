Эксперты отмечают, что причина такого поведения может заключаться в ошибках, которые допускают владельцы при воспитании.

Многие владельцы собак считают, что их питомцы скучают, грустят и чувствуют себя одинокими. Поэтому, вернувшись домой, они стараются поддержать своих четвероногих друзей: играют с ними, гладят, жалеют, позволяют ставить лапы на грудь и даже угощают.

Однако проблема заключается в том, что собака не понимает истинную причину такого поведения. В её мозгу формируется простая логическая связь: если скулить, то хозяин похвалит, поиграет и даст лакомство. Эта модель поведения закрепляется и может сохраняться на всю жизнь.

Чтобы избежать этого, важно приучать щенка к отсутствию хозяина. Сначала стоит выходить на 2–3 минуты, затем на 5 минут, потом на 10 и так далее. Делать это нужно постепенно, чтобы собака поняла: хозяин уходит, но всегда возвращается.

Если щенок вел себя тихо в ваше отсутствие, похвалите его, поиграйте и дайте угощение. Если он скулит, лучше игнорировать его попытки поиграть и не поощрять.

Важно закрепить в сознании животного правильные логические цепочки: вел себя тихо – было хорошо, скулил – было плохо.

Собака всегда «работает». Если она воспитана неправильно, её «работа» может заключаться в скулении или воевании. Если же воспитание было правильным, она будет играть, охранять дом и ждать хозяина. Животному нужно объяснить, какую модель поведения выбрать.

Также не стоит поощрять скулеж в присутствии хозяина, так как это может привести к манипуляциям со стороны собаки, вызывая жалость. Со временем это может перерасти в раздражающую привычку, с которой будет сложно справиться.

Если собака вела себя хорошо, а затем без видимой причины начала скулить, стоит обратиться к ветеринару. Возможно, питомцу плохо, и он пытается объяснить это своему хозяину.