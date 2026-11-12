Исследователи из Лундского университета выяснили, что в случае с птицами из семейства врановые данная закономерность не всегда справедлива. Однако как можно сравнить интеллект птиц и обезьян, учитывая их различия? Оба вида способны использовать примитивные орудия труда, и оценка должна быть количественной, а не качественной.

Чтобы рейтинг был максимально объективным, необходимо исключить физические различия между видами, которые могут повлиять на результаты. Например, руки и хвост не должны иметь преимущества перед клювом и крыльями, и наоборот. Поэтому исследователи выбрали стратегию, основанную на оценке контроля животных над инстинктивными действиями и способности выбирать более рациональные варианты.

Для этого был разработан простой тест: в прозрачный цилиндр без торцов помещали еду, после чего животному предоставлялась возможность самостоятельно решить, как извлечь пищу. Инстинктивное поведение заключалось в попытке достать еду через прозрачную стенку цилиндра, в то время как рациональное поведение требовало подавить желание пробиться к еде напрямую и извлечь её сбоку. Эффективность подавления моторных рефлексов стала показателем, по которому сравнивали развитость мозга птиц и приматов. Оказалось, что вороны и галки справляются с заданием не хуже, чем гориллы или бонобо. Это свидетельствует о том, что, несмотря на меньший размер мозга у птиц, его структура может быть не менее, а в некоторых случаях даже более эффективной.