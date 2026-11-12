Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Размер мозга и интеллект птиц: не всё так однозначно 0 29

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Размер мозга и интеллект птиц: не всё так однозначно

Существует мнение, что больший размер мозга соответствует более высокому уровню интеллекта, однако это правило не всегда работает.

 

Исследователи из Лундского университета выяснили, что в случае с птицами из семейства врановые данная закономерность не всегда справедлива. Однако как можно сравнить интеллект птиц и обезьян, учитывая их различия? Оба вида способны использовать примитивные орудия труда, и оценка должна быть количественной, а не качественной.

Чтобы рейтинг был максимально объективным, необходимо исключить физические различия между видами, которые могут повлиять на результаты. Например, руки и хвост не должны иметь преимущества перед клювом и крыльями, и наоборот. Поэтому исследователи выбрали стратегию, основанную на оценке контроля животных над инстинктивными действиями и способности выбирать более рациональные варианты.

Для этого был разработан простой тест: в прозрачный цилиндр без торцов помещали еду, после чего животному предоставлялась возможность самостоятельно решить, как извлечь пищу. Инстинктивное поведение заключалось в попытке достать еду через прозрачную стенку цилиндра, в то время как рациональное поведение требовало подавить желание пробиться к еде напрямую и извлечь её сбоку. Эффективность подавления моторных рефлексов стала показателем, по которому сравнивали развитость мозга птиц и приматов. Оказалось, что вороны и галки справляются с заданием не хуже, чем гориллы или бонобо. Это свидетельствует о том, что, несмотря на меньший размер мозга у птиц, его структура может быть не менее, а в некоторых случаях даже более эффективной.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рютте и Трамп
В мире
Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему некоторые птицы откладывают голубые яйца
В мире животных
Изображение к статье: Почему не стоит слушать музыку во время еды: интересный факт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему луговые собачки убивают сусликов?
В мире животных
Изображение к статье: Как выбрать капусту для квашения: 5 основных признаков
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рютте и Трамп
В мире
Изображение к статье: Почему морковь имеет оранжевый цвет?
Еда и рецепты

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скаты манта и их способность узнавать себя в зеркале
Изображение к статье: Как африканские рогоклювы используют свои крылья для пения
Изображение к статье: Самки бонобо «врут» для поддержания мира в группе
Изображение к статье: Как свиньи мирят друг друга

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео