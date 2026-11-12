Хвост у млекопитающих является важным органом для коммуникации. Кроме того, он выполняет множество других функций.

Во-первых, у млекопитающих, обитающих в воде, таких как киты и сирены, хвост служит основным двигателем. Аналогичную роль он выполняет и у бобров.

Во-вторых, у млекопитающих, которые передвигаются прыжками на двух ногах, таких как кенгуру, тушканчики и африканские прыгунчики, хвост выполняет функцию балансировщика. У кенгуру он также служит дополнительной опорой, когда животное стоит. Австралийские короткомордые кенгуру используют хвост для переноса травы и веток при строительстве гнезда.

В-третьих, некоторые древесные млекопитающие Южной Америки используют хвост как пятую конечность, цепляясь им за ветки и повисая на нем. У таких животных кожа на нижней поверхности хвоста схожа с кожей ладоней и ступней: она лишена шерсти и покрыта рельефными линиями.

В-четвертых, у ряда грызунов, например, у крыс, длинный, почти лишенный шерсти хвост служит терморегулятором. Его особенности кровоснабжения позволяют увеличивать или уменьшать количество тепла, отдаваемого окружающей среде, в зависимости от необходимости.

В-пятых, многие копытные, такие как лошади, коровы и антилопы, используют хвост для отпугивания надоедливых насекомых. Однако эта защита не слишком эффективна, так как хвост не достает даже до середины спины.

А самое оригинальное применение хвосту нашли бегемоты. Во время дефекации хвост бегемота часто машет из стороны в сторону, разбрасывая помет. Таким образом, бегемот метит границы своего участка.