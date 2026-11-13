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Альтруизм у совят 0 34

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Альтруизм у совят

В птичьих гнёздах царят не самые мирные нравы — птенцы борются за внимание родителей, и более сильные могут оставить младших без еды или даже выбросить их из гнезда.

 

Птенцы сипухи являются редким исключением в этом отношении. Как сообщают биологи из Лозаннского университета в своей статье в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, маленькие сипухи издают разные звуки, когда голодны и когда сыты. Если один птенец в гнезде слышит голодный писк другого, он начинает есть медленнее, что увеличивает время его обеда в среднем на полчаса, как будто он предоставляет возможность голодному брату или сестре получить свою порцию.

Если же до совёнка доходит «сытый» сигнал, он заканчивает с едой гораздо быстрее.

Тем не менее, сами исследователи считают, что это не обязательно проявление истинного альтруизма — возможно, тот, кто делится едой, надеется, что его «гостеприимство» будет вознаграждено, например, тем, что его брат или сестра почистит ему пух и перья или каким-то другим образом отблагодарит за услугу.



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