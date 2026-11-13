Существует несколько версий происхождения породы собак спаниель. Некоторые считают, что эти длинноухие собаки были завезены на территорию современной Британии Юлием Цезарем еще в 55 году до н. э. Другие полагают, что корни этой породы идут от охотничьих собак, разводимых кельтскими племенами.

Само название породы также окутано загадкой. Возможно, слово «спаниель» произошло от скифского слова spaka, как утверждает Геродот, древние скифы называли собак именно так. Это слово в сочетании с тюркским kopak дало начало слову «собака».

Наиболее распространенной является версия, что название породы связано с Испанией, где эти собаки были известны с XV века. Испанские рыцари, славившиеся по всей Европе своей страстью к соколиной охоте, всегда были в компании вислоухих, длинношерстных собак, которых называли испанскими — espanol.

В XVI веке в сочинении «Английские собаки» королевского лекаря Джона Каеса было описано пять групп спаниелей, родиной которых автор назвал Испанию. Однако основная заслуга в их разведении, совершенствовании экстерьера и создании разновидностей принадлежит Англии, где в 1859 году прошла первая выставка охотничьих собак, а в 1885 году любителями этой породы был организован клуб спаниелей.