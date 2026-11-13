Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как пчелы производят воск? 0 20

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как пчелы производят воск?

Это вещество выделяется из специальной железы, расположенной на животе молодой пчелы.

 

Железа выделяет специальные пластинки, которые используются для строительства сот. Пчелиная семья может производить до 7 кг восковых сот в год. На протяжении веков люди использовали пчелиный воск для изготовления свечей.

Современной альтернативой этому материалу стал соевый воск, который был изобретен в 90-е годы XX века. Его получают из соевого масла, которое рафинируют и гидрируют, благодаря чему оно застывает и сохраняет твердую текстуру при комнатной температуре.

Соевый воск легко смешивается с жирными кислотами и эфирными маслами, а при нагревании плавится при температуре 50 °C. Этот экологичный воск используется для производства ароматических свечей.

Для свечей из соевого воска применяются два вида фитилей. Один из них сделан из хлопка, он горит плавно и бесшумно, мягко распространяя аромат в помещении. Второй — из дерева. Свечи с деревянным фитилем издают характерное потрескивание, напоминающее звук горящих поленьев в камине.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Окрошка
Lifenews
Изображение к статье: Луна
В мире
Изображение к статье: Почему возникает желание есть жирное и сладкое?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему лабрадоры подвержены ожирению?
В мире животных
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры ЕС РФ
В мире
1
Изображение к статье: Окрошка
Lifenews
Изображение к статье: Луна
В мире
Изображение к статье: Почему возникает желание есть жирное и сладкое?
Еда и рецепты

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять самых удивительных змей в мире
Изображение к статье: Что означает «спаниель»?
Изображение к статье: Жизнь замечательных животных: почему Елена Кустова встает с первыми петухами
Изображение к статье: Почему собака скулит и как с этим справиться

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео