Железа выделяет специальные пластинки, которые используются для строительства сот. Пчелиная семья может производить до 7 кг восковых сот в год. На протяжении веков люди использовали пчелиный воск для изготовления свечей.

Современной альтернативой этому материалу стал соевый воск, который был изобретен в 90-е годы XX века. Его получают из соевого масла, которое рафинируют и гидрируют, благодаря чему оно застывает и сохраняет твердую текстуру при комнатной температуре.

Соевый воск легко смешивается с жирными кислотами и эфирными маслами, а при нагревании плавится при температуре 50 °C. Этот экологичный воск используется для производства ароматических свечей.

Для свечей из соевого воска применяются два вида фитилей. Один из них сделан из хлопка, он горит плавно и бесшумно, мягко распространяя аромат в помещении. Второй — из дерева. Свечи с деревянным фитилем издают характерное потрескивание, напоминающее звук горящих поленьев в камине.