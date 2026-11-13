Самая красивая

Колючая кустарниковая гадюка

Atheris hispida

Красота — понятие субъективное, и на звание самой красивой змеи могут претендовать многие виды с яркой раскраской. Однако мы выделим колючую кустарниковую гадюку, обитающую в тропических лесах Центральной Африки. Её отличительной чертой являются изогнутые чешуйки, напоминающие иглы, что придаёт змее взъерошенный вид.

Эта небольшая гадюка представляет опасность для человека благодаря смертельному яду, но не проявляет агрессии. Она ведёт древесный образ жизни и предпочитает избегать людей.

Колючая кустарниковая гадюка легко ползает по стволам и стеблям, часто забираясь на ветки деревьев и в кусты. На землю она спускается в основном по ночам, когда охотится на грызунов, лягушек и ящериц.

Самая ядовитая из сухопутных

Тайпан Маккоя, или внутриматериковый тайпан

Oxyuranus microlepidotus

Один укус этой змеи, обитающей в Австралии, может убить несколько десятков человек или 250 тысяч мышей. Тайпан Маккоя считается самой ядовитой сухопутной змеёй и живёт в пустынях, где легко маскируется благодаря своему окрасу. Несмотря на свою ядовитость, она не проявляет агрессии, в отличие от прибрежного тайпана, который может нападать на людей.

Длина взрослой особи тайпана Маккоя обычно не превышает 2 метров, но встречаются и экземпляры длиной около 2,5 метров. Несмотря на свою репутацию, эта змея не является самым опасным обитателем Австралии — это звание принадлежит одной медузе.

Самая массивная

Анаконда

Eunectes murinus

Эта мощная южноамериканская змея упоминается в легендах и вызывает страх у многих. Анаконда охотится, обвивая жертву и душа её.

Согласно некоторым источникам, анаконда может претендовать на звание самой длинной змеи, но, скорее всего, уступает другой змее, о которой мы расскажем ниже. В категории тяжеловесов конкурентов у неё нет. Существуют слухи об анакондах длиной 10 и более метров, но исследования показывают, что длина самой крупной анаконды не превышает 6,7 метра. Рекордный вес анаконды может превышать 100 кг.

В среднем анаконды имеют менее внушительные размеры и не представляют серьёзной опасности для людей, охотясь на более мелких существ, хотя могут атаковать плывущего человека в целях самозащиты.

Самая ядовитая среди всех змей

Змея Белчера

Hydrophis belcheri

Хотя тайпан Маккоя является самой ядовитой змеёй на суше, яд морских змей, включая змею Белчера, более смертоносен. Эта змея обитает в Тихом и Индийском океанах и не проявляет агрессии, но иногда кусает рыбаков, впрыскивая небольшую дозу яда, что приводит к редким случаям гибели людей.

Длина змеи Белчера не превышает 1 метра, она предпочитает охотиться на рыб и моллюсков, обитающих на коралловых рифах, и может находиться под водой несколько минут.

Самая длинная

Сетчатый питон

Python reticulatus

Этот питон обитает в Южной и Юго-Восточной Азии и, как анаконда, душит своих жертв. Сетчатые питоны стройнее анаконд, но могут превышать их в длину. Крупные питоны могут нападать на детей и взрослых, хотя это случается редко.

В Книге рекордов Гиннесса упоминается питон длиной 10 метров, но этот рекорд ставится под сомнение. Достоверно известно о питоне длиной почти 7,7 метра, что значительно превышает длину самых крупных анаконд.