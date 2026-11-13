Любители собак знают, что некоторые породы более склонны к ожирению, чем другие. Это связано с повреждённым геном POMC, который управляет чувством сытости. Если этот ген функционирует неправильно, чувство голода не соответствует реальному насыщению, и собака продолжает хотеть есть даже после того, как должна была насытиться.

Собаки с мутацией в POMC чаще ищут еду или выпрашивают её у своих хозяев и, как правило, весят на 2 кг больше, чем их сверстники без этой мутации.

В статье, опубликованной в Cell Metabolism, сообщается, что этот генетический дефект встречается у 23% пород, включая лабрадоров, которые особенно известны своей склонностью к набору лишнего веса. Однако есть и положительная сторона: вероятно, именно благодаря этой мутации лабрадоров легче обучать и дрессировать, используя в качестве мотивации различные лакомства.





