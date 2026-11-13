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Почему лабрадоры подвержены ожирению? 0 20

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лабрадоры подвержены ожирению?

Собаки могут набирать вес из-за генетических факторов.

 

Любители собак знают, что некоторые породы более склонны к ожирению, чем другие. Это связано с повреждённым геном POMC, который управляет чувством сытости. Если этот ген функционирует неправильно, чувство голода не соответствует реальному насыщению, и собака продолжает хотеть есть даже после того, как должна была насытиться.

Собаки с мутацией в POMC чаще ищут еду или выпрашивают её у своих хозяев и, как правило, весят на 2 кг больше, чем их сверстники без этой мутации.

В статье, опубликованной в Cell Metabolism, сообщается, что этот генетический дефект встречается у 23% пород, включая лабрадоров, которые особенно известны своей склонностью к набору лишнего веса. Однако есть и положительная сторона: вероятно, именно благодаря этой мутации лабрадоров легче обучать и дрессировать, используя в качестве мотивации различные лакомства.



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