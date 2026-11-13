На кинологических площадках, в книгах и видеоуроках о воспитании собак много внимания уделяется отработке команд, но мало информации о воспитании щенка в бытовом плане.

Многие владельцы собак не знают, почему их питомец грызет поводок, и стоит ли что-то предпринимать в этой ситуации или оставить все как есть.

Почему собака грызет поводок

Сначала важно понять, что поводок означает для собаки.

Вспомните, как люди взаимодействуют друг с другом. Мама держит ребенка за руку, чтобы он не потерялся или не попал в опасную ситуацию. Вы поддерживаете друга, если он пытается перейти дорогу на красный свет, или касаетесь руки любимого человека, чтобы выразить поддержку.

Когда ребенок или взрослый хочет разорвать эту связь, он вырывается и требует свободы. То же самое происходит и с собакой. Поводок и ошейник – это удлиненная рука человека, средство общения с собакой через прикосновение. Если собака грызет поводок, она показывает, что хочет быть свободной и не подчиняться хозяину.

Это не просто желание побегать или поиграть; собака демонстрирует, что отказывается следовать указаниям хозяина и пытается установить свои правила.

Что делать в такой ситуации

Такое поведение необходимо пресекать с помощью одергивания и запретительных команд. Особенно важно отучить от этого собак крупных пород, так как они могут в дальнейшем управлять хозяином, отказываясь идти в нужном направлении. Это может привести к тому, что собака перегрызет поводок или вырвет его из рук, что создаст опасные ситуации.

Это опасно не только для окружающих, но и для самой собаки. Она может выбежать на проезжую часть, подраться с другой собакой или напасть на человека, который может ее покалечить в ответ. В конечном итоге собака может просто убежать и не вернуться.

Ни в коем случае не играйте поводком со щенком. Для игр и тренировок лучше использовать специальные игрушки, а поводок и ошейник должны оставаться табу для собаки, продолжением руки человека.

Пресекайте любые попытки собаки схватить поводок, даже если это выглядит мило. В будущем это может привести к проблемам, и вам придется регулярно покупать новые поводки взамен погрызенным.

Отвлекайте внимание собаки от поводка, обучая ее простым командам и подкрепляя их выполнение лакомством.