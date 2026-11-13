Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему у волнистых попугаев всего две скорости? 0 93

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Попугай

Исследования орнитологов из Университета Квинсленда показали, что волнистые попугайчики летают только на двух скоростях – быстрой и медленной, причем быстрая скорость в два раза превышает медленную.

 

В ходе экспериментов птичек заставляли летать в коническом туннеле, наблюдая, при каких условиях попугайчики переключают свои скорости.

Выяснилось, что их полет ускоряется, когда впереди на большом расстоянии нет никаких препятствий. Если же попугайчики ожидают препятствия, они мгновенно замедляются.

Это происходит именно мгновенно, в отличие от насекомых, которые замедляются и ускоряются в полете, хотя и быстро, но постепенно.

По мнению орнитологов, "двускоростной режим" дает попугайчикам определенные преимущества, например, позволяет им легче оценивать расстояние, которое предстоит пролететь.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огород
Дом и сад
Изображение к статье: Масштабные технические неполадки в сервисах Microsoft
Техно
Изображение к статье: Овощи у Думы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Драка в Юрмале
ЧП и криминал
Изображение к статье: Тени рук на стене
ЧП и криминал
Изображение к статье: Адажи
В мире
1
Изображение к статье: Огород
Дом и сад
Изображение к статье: Масштабные технические неполадки в сервисах Microsoft
Техно
Изображение к статье: Овощи у Думы
ЧП и криминал

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как выбрать домашнего питомца для ребенка: мнение специалиста
Изображение к статье: Как стареют черепахи
Изображение к статье: Как бабочки монархи определяют стороны света
Изображение к статье: Почему некоторые птицы откладывают голубые яйца

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео