Исследования орнитологов из Университета Квинсленда показали, что волнистые попугайчики летают только на двух скоростях – быстрой и медленной, причем быстрая скорость в два раза превышает медленную.

В ходе экспериментов птичек заставляли летать в коническом туннеле, наблюдая, при каких условиях попугайчики переключают свои скорости.

Выяснилось, что их полет ускоряется, когда впереди на большом расстоянии нет никаких препятствий. Если же попугайчики ожидают препятствия, они мгновенно замедляются.

Это происходит именно мгновенно, в отличие от насекомых, которые замедляются и ускоряются в полете, хотя и быстро, но постепенно.

По мнению орнитологов, "двускоростной режим" дает попугайчикам определенные преимущества, например, позволяет им легче оценивать расстояние, которое предстоит пролететь.